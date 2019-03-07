ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

石頭唯美求婚畫面曝光！　雪中捧花痛哭：終於可以說了，我要娶妳

記者李湘文／綜合報導

YouTuber「這群人」石頭（張佑維）跟女友玉華交往7年，趁著今年初到日本北海道遊玩，特別安排浪漫求婚，成為「這群人」第一位準人夫！他在好友們協助下，把求婚過程都記錄了下來，當時站在唯美的雪地之中，激動到還沒開口就淚流不止，讓看著這一幕的人也深受感動。

▲這群人石頭求婚影片曝光。（圖／翻攝自臉書／這群人 TGOP）

▲這群人石頭年初在北海道求婚成功。（圖／翻攝自臉書／這群人 TGOP）

請繼續往下閱讀...

石頭和好友們精心籌備求婚驚喜，事先還特別向日本政府申請場地，並提前在雪地裡用蠟燭排出愛心，打造出唯美的求婚場地。石頭也預先準備好求婚台詞、set好頭髮，抱著花束站在雪中，遠遠看見不知情的女友走過來，還沒來得及開口，就已經激動地流出眼淚。

▲這群人石頭求婚影片曝光。（圖／翻攝自YouTube／TGOP 這群人私生活）

▲這群人石頭求婚影片曝光。（圖／翻攝自YouTube／TGOP 這群人私生活）

▲石頭精心準備求婚驚喜。（圖／翻攝自YouTube／TGOP 這群人私生活）

因為哭得太凶，石頭一度沒辦法開口說話，好不容易稍微平復心情，才開始慢慢說出準備好的台詞。他邊哭邊告白，從大學交往到現在7年，真的很謝謝女友選擇自己：「我以前剪片剪到大半夜，妳還願意陪我，我說妳很累了，妳先回家，可是妳還是沒有離開我，就坐在沙發陪我到天亮。」

▲這群人石頭求婚影片曝光。（圖／翻攝自YouTube／TGOP 這群人私生活）

▲石頭激動大哭。（圖／翻攝自YouTube／TGOP 這群人私生活）

7年來，石頭不只一次被女友開玩笑問要不要娶她，這次終於要實現對方的心願：「妳就是我最愛的人，妳就是我一生想要相伴的對象，妳願意陪我到最後嗎？」他拿出準備好的戒指，在雪地中單膝跪下，問出「妳願意嫁給我嗎」，看見女友含淚點頭，激動到站起來抱住對方一起哭：「我終於可以說了，我要娶妳，我真的要娶妳！」

▲這群人石頭求婚影片曝光。（圖／翻攝自YouTube／TGOP 這群人私生活）

▲這群人石頭求婚影片曝光。（圖／翻攝自YouTube／TGOP 這群人私生活）

▲石頭順利抱得美人歸。（圖／翻攝自YouTube／TGOP 這群人私生活）

這支求婚影片在6日公開，石頭感性分享：「雖然我哭爆了～但還是要跟全天下的男性說，求婚那天把你想跟未來老婆說的害羞話，不用藏！全講！」粉絲看完這段感動的畫面，也大呼「看直播的時候就泛淚，再看一次還是很想哭」、「看著看著也跟著泛淚」、「石頭跟玉華要幸福喔」。

▲這群人石頭求婚影片曝光。（圖／翻攝自臉書／這群人 石頭）

▲這群人石頭求婚場面感人。（圖／翻攝自臉書／這群人 石頭）

超胸健身女王穿比基尼太誘惑 　「左蜜臀」遭色豬咬一口～痛！

推薦閱讀

《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺

斯亞穿泳裝熱舞「上下挖空」　半球蹦出…助理驚：太辣不敢看

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」！　病情惡化：不敢告訴柯以柔

「我兒子對不起你」老父站家門向邵庭道歉　她親睹殘忍一幕心碎哭了

修杰楷、孫志浩同天生日！　梧桐妹鬆口吐「對2個爸爸真心話」

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生！　獻吻甜喊：我的修老爺

不許帶走我的ELF！　目睹歌迷被趕出場…SJ東海演唱會上狂喊：你要去哪

野生國光女神現屏東滿州吊橋！　「只穿比基尼」這視角掀網暴動了

任容萱約會185cm帥男模！　見他「開車1個小動作」被電到害羞：好man喔

希澈吐實內心話：老是拖後腿　利特「我們理解你」⋯鐵粉哭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺

斯亞穿泳裝熱舞「上下挖空」　半球蹦出…助理驚：太辣不敢看

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」！　病情惡化：不敢告訴柯以柔

「我兒子對不起你」老父站家門向邵庭道歉　她親睹殘忍一幕心碎哭了

修杰楷、孫志浩同天生日！　梧桐妹鬆口吐「對2個爸爸真心話」

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生！　獻吻甜喊：我的修老爺

不許帶走我的ELF！　目睹歌迷被趕出場…SJ東海演唱會上狂喊：你要去哪

野生國光女神現屏東滿州吊橋！　「只穿比基尼」這視角掀網暴動了

任容萱約會185cm帥男模！　見他「開車1個小動作」被電到害羞：好man喔

希澈吐實內心話：老是拖後腿　利特「我們理解你」⋯鐵粉哭了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

這群人, 石頭

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 林珈安「9個月巨肚」現形！　卸貨倒數正面照嚇傻網友
  2. 薛之謙演唱會遭爆「綑綁周杰倫賣票」！　主辦方出面回應了
  3. 賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生！　獻吻甜喊：我的修老爺
  4. 阿Sa被爆要嫁啦！　傳年底與「百億麻將館」富男友完婚
  5. 暴雪來真的！「全劇組超痛苦」短短20公尺影帝哭了：不是開玩笑
  6. 《還珠格格》柳紅隔21年長這樣！　剪耳上「激短髮」神逆齡
  7. 班艾佛列克認了「還愛珍妮佛嘉納」　正能量談酗酒：是我人生一部分
  8. 斯亞穿泳裝熱舞「上下挖空」　半球蹦出…助理驚：太辣不敢看
  9. 吉普賽與法蘭西的衝擊對撞 格里摩小提琴獨奏會
  10. 男插刀慘死家中臥室！8女之中藏兇手「一家各婊」飆心機

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366