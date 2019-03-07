石頭唯美求婚畫面曝光！　雪中捧花痛哭：終於可以說了，我要娶妳

記者李湘文／綜合報導

YouTuber「這群人」石頭（張佑維）跟女友玉華交往7年，趁著今年初到日本北海道遊玩，特別安排浪漫求婚，成為「這群人」第一位準人夫！他在好友們協助下，把求婚過程都記錄了下來，當時站在唯美的雪地之中，激動到還沒開口就淚流不止，讓看著這一幕的人也深受感動。

▲這群人石頭年初在北海道求婚成功。（圖／翻攝自臉書／這群人 TGOP）

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石頭和好友們精心籌備求婚驚喜，事先還特別向日本政府申請場地，並提前在雪地裡用蠟燭排出愛心，打造出唯美的求婚場地。石頭也預先準備好求婚台詞、set好頭髮，抱著花束站在雪中，遠遠看見不知情的女友走過來，還沒來得及開口，就已經激動地流出眼淚。

▲石頭精心準備求婚驚喜。（圖／翻攝自YouTube／TGOP 這群人私生活）

因為哭得太凶，石頭一度沒辦法開口說話，好不容易稍微平復心情，才開始慢慢說出準備好的台詞。他邊哭邊告白，從大學交往到現在7年，真的很謝謝女友選擇自己：「我以前剪片剪到大半夜，妳還願意陪我，我說妳很累了，妳先回家，可是妳還是沒有離開我，就坐在沙發陪我到天亮。」

▲石頭激動大哭。（圖／翻攝自YouTube／TGOP 這群人私生活）

7年來，石頭不只一次被女友開玩笑問要不要娶她，這次終於要實現對方的心願：「妳就是我最愛的人，妳就是我一生想要相伴的對象，妳願意陪我到最後嗎？」他拿出準備好的戒指，在雪地中單膝跪下，問出「妳願意嫁給我嗎」，看見女友含淚點頭，激動到站起來抱住對方一起哭：「我終於可以說了，我要娶妳，我真的要娶妳！」

▲石頭順利抱得美人歸。（圖／翻攝自YouTube／TGOP 這群人私生活）

這支求婚影片在6日公開，石頭感性分享：「雖然我哭爆了～但還是要跟全天下的男性說，求婚那天把你想跟未來老婆說的害羞話，不用藏！全講！」粉絲看完這段感動的畫面，也大呼「看直播的時候就泛淚，再看一次還是很想哭」、「看著看著也跟著泛淚」、「石頭跟玉華要幸福喔」。

▲這群人石頭求婚場面感人。（圖／翻攝自臉書／這群人 石頭）