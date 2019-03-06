任容萱約會185cm帥男模！　見他「開車1個小動作」被電到害羞：好man喔

記者李湘文／綜合報導

藝人任容萱參加陸綜《女兒們的戀愛》，在節目安排下，跟不同的男生進行約會行程。在最近幾集節目中，她開始跟來自馬來西亞、身高185公分的男模施宇約會，起初得知對方比自己小6歲，還有點尷尬和抗拒，但到了第2天，便開始被對方各種貼心舉動打動，甚至忍不住羞讚「好man喔」。

▲任容萱跟185cm帥男模約會。（圖／翻攝自微博／女兒們的戀愛）

節目中，任容萱坦承交過3任男友，而且年紀都比自己來得大，因此面對小6歲、還沒有工作經驗的施宇，不免有些尷尬：「可以感覺得出來他還沒有很穩重，心裡面的深度跟厚度可能還不夠寬廣。」尤其她跟施宇聊天之後，得知對方沒交過其他國家的女友、還曾因為遠距離而分手，就更擔心了：「這一點會是個問題，很大的問題。」

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▲任容萱被施宇下意識保護女生的動作電到。（圖／翻攝自芒果TV國際）

不過，第2天施宇帶任容萱出門，便展現出貼心的一面，在開車不小心急煞時，馬上伸出一隻手保護女生，被對方羞笑大讚「哇，好man喔」。之後一起去吃飯，他也主動幫任容萱剝好一隻隻蝦子，令女方再度感動表示：「被餵食的這種感覺真的很好，很開心。」感情迅速加溫。

▲施宇貼心幫任容萱剝好蝦子。（圖／翻攝自芒果TV國際）

經歷了第2天的約會，任容萱一改先前的擔憂，開始對施宇連連稱讚：「今天觀察下來跟昨天完全不一樣了，我覺得他今天表現很有肩膀、很成熟穩重。」就連原本抗拒女兒談年下戀情的任爸，都鬆口誇：「（6歲差距）本來是個問題，但是看今天的情況好像不錯。」2人超甜蜜的相處更擄獲大批觀眾，被狂讚「這一對真的好甜」、「太有CP感了」。

▲網友狂讚任容萱跟施宇有CP感。（圖／翻攝自微博／女兒們的戀愛）