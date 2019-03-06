批孫安佐爆紅僅「曇花一現」　喜翔：只剩禿子有票房

記者李欣容／台北報導

金鐘常客喜翔今（6日）出席華視2019節目發表會，宣傳電視電影《失父招領》，一向敢言的他，聊到無緣的外甥孫安佐成為網紅，拿同樣高人氣的高雄市長韓國瑜出來比較，大嘆只是曇花一現，「不能永遠秀我的胳膊啊，再壯也沒有大象壯。」

▲喜翔不看好網紅現象 。（圖／華視提供）

喜翔曾看過孫安佐影片，認為以他的經營方式，久了觀眾便會痲痹，只是因為他現在是話題人物，大家好奇心作祟才會去追隨，遲早會冷卻。甚至他不贊成孫安佐這麼快就去唸書，認為父母應先將他帶在身邊顧，現在就學肯定會招來挑釁，若沒處理好又會爆發衝突。

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▲喜翔拿韓國瑜和孫安佐比較。（圖／華視提供）

一開啟網紅話題，喜翔話匣子停不下來，更拿高雄市長韓國瑜做比喻，「你說他（韓國瑜）去洗頭有什麼好看？那幾根毛是能夠中分嗎？但就是有人去看啊，好幾萬人點閱。」

▲館長同框孫安佐（左）一起訓練。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

喜翔不看好網紅市場，就像去年他和王陽明、陳庭妮合演的電影《盜命師》，片商在上映前大手筆花80萬找6位網紅宣傳，但會願意花錢進戲院看戲的少之又少，上映不到幾天就下檔，話風一轉，喜翔又提：「目前我只看到一個人有基本票房，就是那個禿子（韓國瑜）。」