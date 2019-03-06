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獨家／DJ Snake、《有嘻哈》Bridge確定來台！HARD電音趴完整陣容曝光

記者洪文／台北報導

美國加州最大電音派對、EDC製作團隊Insomniac旗下品牌HARD Summer Music Festival（硬夏音樂節）5月4日首度登陸台灣，作為亞洲演出第一站。《ETtoday》獨家掌握完整陣容，包括世界百大DJ第24名「搖擺蛇爺」DJ Snake、「浪蕩系輕電音王子」RL Grime、「拆欄杆DJ」Kayzo確定來台，還有《中國有嘻哈》爆紅的Bridge等知名DJ，肯定再次HIGH爆大佳河濱公園。

▲▼「HARD Summer Taiwan」完整陣容。（圖／Super Chill Events、翻攝自DJ Snake臉書）

▲DJ Snake曾在美國硬夏音樂節表演，對這個音樂節相當難忘。（圖／Super Chill Events、翻攝自DJ Snake臉書）

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「HARD Taiwan」陣容包括流行電音教主「搖擺蛇爺」DJ Snake、高人氣「浪蕩系輕電音王子」RL Grime、廣受台灣樂迷喜愛的「拆欄杆DJ」Kayzo，以及在《中國有嘻哈》爆紅並於GOSH廠牌旗下的Bridge（布瑞吉，本名程劍橋）、WatchMe（王齊銘）、K Eleven（曾坤）首次來台演出，還有《格雷的五十道陰影》主題曲Whethan（威森）、「英國高能轟炸機」Gammer、外貌與實力兼具的亞洲新生代Bass DJ YAKO、美國著名華裔DJ Yultron。

「搖擺蛇爺」DJ Snake為法國新生代DJ，2015年以燒腦神曲《Lean On (feat.MØ)》至今在Youtube創下22億點擊率，近來又與小賈斯汀合作的年度金曲《Let Me Love You》再度紅遍全球，並參與女神卡卡專輯製作，話題單曲《Government Hooker》廣受歡迎，更奪下葛萊美最佳專輯獎。

▲▼美國加州最大電音派對HARD Summer Music Festival（硬夏音樂節）。（圖／翻攝自臉書／HARD Events）

▲美國加州最大電音派對HARD Summer Music Festival首度來台。（圖／翻攝自臉書／HARD Events）

硬夏音樂節是第一個主打嘻哈與電音雙曲風並行的音樂節，2007年起源於美國西岸娛樂一線城市洛杉磯，音樂風格囊括EDM、嘻哈饒舌、貝斯及浩室等曲風，並邀請各曲風的領航者參與演出，成立至今廣受美國樂迷喜愛，短短3年即在北美遍地開花，每場活動參與人數皆達萬人以上。

▲▼美國加州最大電音派對HARD Summer Music Festival（硬夏音樂節）。（圖／翻攝自臉書／HARD Events）

▲HARD Summer Music Festival高規格演出內容及舞台硬體也將隨活動來台。（圖／翻攝自臉書／HARD Events）

其實硬夏音樂節隸屬於頂尖電子音樂活動品牌Insomniac旗下重要品牌，該品牌亦是世界三大音樂節Electric Daisy Carnival（簡稱EDC，電子雛菊嘉年華）的品牌擁有者，而台灣就是硬夏音樂節巡迴亞洲舉辦的第一個國家，因此高規格打造演出內容及舞台硬體，也將隨著這次活動搬來台灣。

「HARD Taiwan」將於5月4日於大佳河濱公園登場，門票將於3月11日（一）中午12時，於全台7-ELEVEN ibon售票系統正式開賣。

「HARD Taiwan」完整陣容：
 DJ Snake
RL Grime
KAYZO
GOSH presents Bridge + WatchMe + K Eleven
WHETHAN
Gammer
Yako
Yultron

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關鍵字

中國有嘻哈, HARD Summer Music Festival, 硬夏音樂節, HARD Summer Taiwan, DJ Snake

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