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獨家／《Faded》3年來全年無休！Alan Walker驚爆「休息」計畫

記者洪文／專訪

21歲挪威電音鬼才Alan Walker（艾倫沃克）2015年以一首《Faded》全球爆紅，至今在Youtube創下22億驚人觀看次數。他接受《ETtoday》專訪透露，過去他幾乎是「全年無休」在世界各地巡演，如今等待3年的時間，總算發行個人首張專輯《Different World》（理想世界），現在打算調整新的工作步調，「今年，我計畫休息一陣子，脫離一下工作圈，而不是全年無休地巡迴演出。」

▲▼KKBOX風雲榜大使Alan Walker專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲Alan Walker成名曲《Faded》推出至今3年，在Youtube創下22億驚人觀看次數。（圖／記者湯興漢攝）

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Alan Walker坦言，《Faded》推出至今3年，時常起床還以為在做夢，「我必須說，我永遠感謝這個機會可以被大家看見，一切都得感謝粉絲及歌迷。」至今這首歌仍是多數粉絲心中的最愛，他不怕這首歌成為創作障礙，「這首歌是我的成名曲，就是我的一部分，畢竟我已經在錄音室、表演中重複聽了好幾百遍，從來沒有聽膩《Faded》，也許就是這首歌可以如此受到歡迎的原因吧。」

3年來Alan Walker不斷嘗試突破自己，包括《Alone》、《Darkside》、《Sing Me to Sleep》、電影《神力女超人》電影神曲《All Falls Down》，尤其個人專輯《Different World》裡面的新歌可以看見他的創作企圖。他認為這些作品不需要拿來跟《Faded》放在一起比較，「如果一直想著同一種套路，那將會失去創作其他更好的旋律、歌聲等可能性，別人也不會再給我機會站上舞台。」

▲▼KKBOX風雲榜大使Alan Walker專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲Alan Walker認為如果創作一直想著跟《Faded》比較，就會失去更多創作的可能性。（圖／記者湯興漢攝）

對於粉絲等了3年才看見首張個人專輯推出，Alan Walker坦言：「我時常覺得沒有專輯好像也還好，畢竟現在是數位串流的時代了，因此我出道以來只有發行單曲，從來沒發過EP或是任何專輯。」他認為一張專輯完整的敘事是不可缺少的，所以一直在等待對的時機才做，剛好3年來已經累積了一些歌曲，也有很多歌做好了沒有公開，無形中可以做成一張個人專輯，「現在就是個合適的時機。」

▲▼KKBOX風雲榜大使Alan Walker專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲Alan Walker一直在等待對的時機，而現在是時候推出個人專輯。（圖／記者湯興漢攝）

首波主打歌《Different World》主打環保概念，Alan Walker表示：「我希望可以提高更多地球環境污染的觀念，增加這個課題的討論，我和索菲婭卡森希望可以藉由我們的音樂作出第一步，去傳遞更多關於污染的觀念。」這首歌MV其中一個畫面是台北知名「機車瀑布奇觀」台北橋，他笑說：「這個畫面好瘋狂，過去人們常說一張圖片勝過千言萬語，而這張就是那種會讓人大開眼界的。」

▲▼Alan Walker《Different World》MV其中一個畫面是台北知名「機車瀑布奇觀」台北橋。（圖／翻攝自Youtube／Alan Walker）

▲《Different World》MV出現台北知名「機車瀑布奇觀」台北橋。（圖／翻攝自Youtube／Alan Walker）

前一陣子受邀擔任《KKBOX風雲榜》大使，Alan Walker在台北小巨蛋與Julia吳卓源、周興哲合作《Faded》、《Different World》和《The Spectre》，令不少觀眾對EDM表演大開眼界。他當時不畏行李超重百公斤、被罰15萬，堅持自帶完整樂團及樂器，就是希望台灣觀眾看到比照海外巡演規格的表演，「這場表演我不再只是DJ，而是擁有完整樂團的Live表演藝術家。」

Alan Walker私底下跟「電音天神」Armin van Buuren（阿曼凡布倫）是好友，時常在彼此的Instagram限時動態出現。他透露，2016年某次在後台初次見面，交換了聯絡資訊，從那時起一直在討論以後要一起合作，兩人只要在同一個城市或是在同一個音樂節表演，彼此就會相約去吃晚餐，或是到處晃晃，「他是個非常好的朋友，也是鼓舞我前進的人，未來還有機會合作。」

另一個好朋友是來自大陸的張藝興，Alan Walker從表情看出來非常欣賞對方，「他是我非常好的朋友，我們一起工作，包括合作推出單曲《Sheep》，他是個謙虛的人，相當務實，而且真的厲害，我很樂意未來跟他繼續合作。」談到兩人合體錄製大陸節目《即刻電音》，他覺得非常有意思，「我真的大開眼界，沒想到中國獨立音樂圈這麼興盛，好多很有潛力的新生代DJ在這裡。」

▲▼KKBOX風雲榜大使Alan Walker專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲Alan Walker今年計畫休息一陣子，脫離工作圈。（圖／記者湯興漢攝）

《Faded》帶來3年不間斷的全球巡迴演出，Alan Walker現在打算調整工作步調，「今年，我計畫休息一陣子，終於可以脫離一下工作圈，偶爾跟朋友、家人出來聚聚，花一些時間休息，而不是全年無休的巡迴演出。我認為在3年忙碌的表演巡迴之後，休息對我來說是好的。我未來仍會繼續巡演，只是會減少表演次數而已。」至於何時再來台灣？他笑說：「我100％不知道，但是我希望可以再來！」

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