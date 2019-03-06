ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「月亮歌后」李珮菁癱瘓40年　疑留遺書：我決定到另外一個世界

娛樂中心／綜合報導

「月亮歌后」李珮菁1976年以《我愛月亮》一曲走紅，1979年動脊椎手術時造成下半身癱瘓，去年才傳出神經恢復60％的好消息，6日一早卻突然在臉書發佈疑似想輕生的文章嚇壞眾人。

▲李珮菁以《我愛月亮》獲得月亮歌后的稱號。（圖／翻攝自李珮菁臉書）

▲李珮菁以《我愛月亮》獲得月亮歌后的稱號。（圖／翻攝自李珮菁臉書）

李珮菁6日一早大約6點30分疑似在臉書寫下遺書：「親愛的朋友，好好照顧自己，我要離開你們了！所有的痛苦會結束！我先走了，我決定到另外一個世界！也許那時候就沒有痛苦！我愛你們，拜拜！」粉絲和朋友們見狀紛紛嚇壞，瞬間湧入留言安慰及挽回。

請繼續往下閱讀...

▲李珮菁以《我愛月亮》獲得月亮歌后的稱號。（圖／翻攝自李珮菁臉書）

▲李珮菁突留下疑似遺書的發言。（圖／翻攝自李珮菁臉書）

不過過了一陣子後該篇貼文已經消失，似乎是李珮菁已經刪文，最新發文又回到了2月27日「抱持善良的心」的貼文。《蘋果日報》在上午近10點左右問到台北市議員應曉薇助理，對方透露李珮菁因為生病和經濟問題等關係已經心情低落多年，目前應曉薇已找到李珮菁，她正與社會局協助中。

▲李珮菁以《我愛月亮》獲得月亮歌后的稱號。（圖／翻攝自李珮菁臉書）

▲目前該貼文似乎已經被刪除，2月27日的文章是最新貼文。（圖／翻攝自李珮菁臉書）

事實上，李珮菁13歲就參加《五燈獎》獲得冠軍，後來加盟進麗歌唱片後，1976年以一曲《我愛月亮》走紅，怎料23歲時前往醫院動脊椎手術時導致下半身癱瘓，演藝事業就此停擺，一直到1991年才復出發行新專輯《唐詩三百首》，1981年以《無限關懷》獲頒第16屆金鐘獎特別獎。

坐輪椅將近40年的時間，李珮菁去年才在節目中說：「我的神經功能恢復60％，現在站起來的時候，可以感覺到腿可以施力。」當時她還透露最大的願望是努力賺錢，道美國買400萬元的鐵鞋，讓自己能夠重新再站起來。

▲李珮菁神經恢復60%。（圖／中視）

▲李珮菁去年才透露神經恢復60％的好消息。（圖／中視）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

洛威拿當扶手慢慢走！　9旬嬤笑拍「57KG安全氣囊」：那ㄟ加散

推薦閱讀

《炮仔聲》家雯救星出現！「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

網紅懷孕被解唱片約！沒錢無痛分娩「憤怒變轉機」竟爆紅

大S遭爆提離婚汪小菲！　密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

艾莉塔「大眼瓜子臉」撞臉《情深深》陸依萍　網驚：連衣服都一樣！

《黑澀會》大牙裸上身脫了！　「掉半球」破尺度泡湯照超辣

周杰倫聚會都帶老婆！　昆凌甜喊「家裡那位公主」閃瞎

女星淪街頭乞討　「長髮全剃光」落魄樣曝光…網不領情：活該！

雷／《花不棄》結局8人領便當！林依晨淚崩「我不放手」網看哭

張藝興遭詛咒「死在街頭」！　得知被告身世…百萬賠償金全不要了

周杰倫、羅志祥冷戰4年同框了！　5男神合體…網驚：神仙組合

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

大S遭爆提離婚汪小菲！　密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

雷／《花不棄》結局8人領便當！林依晨淚崩「我不放手」網看哭

女星淪街頭乞討　「長髮全剃光」落魄樣曝光…網不領情：活該！

《炮仔聲》家雯救星出現！「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

大S生子癲癇心跳停！婆婆竟先打卡炫耀：湊個好字　爆婚變3原因曝光

周杰倫、羅志祥冷戰4年同框了！　5男神合體…網驚：神仙組合

S媽認了：經營兩地婚姻不容易　戳破大S吵架關鍵「和老公婆婆這點不合」

《黑澀會》大牙裸上身脫了！　「掉半球」破尺度泡湯照超辣

阿里山烤香腸鄒族妹爆紅！　3年前上《國光》畫面曝光…「超甜笑容」讓人戀愛

張軒睿突離開…約會中斷！　Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李珮菁

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 好友被分屍挖掘背後真相　《吉娃娃羅曼死》開到荼靡的青春
  2. 「月亮歌后」李珮菁癱瘓40年　疑留遺書：我決定到另外一個世界
  3. S媽認了：經營兩地婚姻不容易　戳破大S吵架關鍵「和老公婆婆這點不合」
  4. 瘋電影／驚奇隊長　外星人很早就在地球生活了
  5. Epik High新歌藏巨大彩蛋！　IU披黑袍「秀流暢武打技」帥翻
  6. 大S生子癲癇心跳停！婆婆竟先打卡炫耀：湊個好字　爆婚變3原因曝光
  7. 大S徐媽對他特別好　汪小菲「我付出得來的」：逢年過節都是我陪她們
  8. 獨家專訪／邢恩嘆《花不棄》莫若菲結局：遺憾也是一種美
  9. 21歲女星發則IG賺3100萬　登「最年輕白手起家富豪」打趴臉書創辦人
  10. 每任都曾「這裡約會被目擊」！　蔡依林爆「當地置產」億級豪宅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366