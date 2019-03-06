「月亮歌后」李珮菁癱瘓40年　疑留遺書：我決定到另外一個世界

娛樂中心／綜合報導

「月亮歌后」李珮菁1976年以《我愛月亮》一曲走紅，1979年動脊椎手術時造成下半身癱瘓，去年才傳出神經恢復60％的好消息，6日一早卻突然在臉書發佈疑似想輕生的文章嚇壞眾人。

▲李珮菁以《我愛月亮》獲得月亮歌后的稱號。（圖／翻攝自李珮菁臉書）

李珮菁6日一早大約6點30分疑似在臉書寫下遺書：「親愛的朋友，好好照顧自己，我要離開你們了！所有的痛苦會結束！我先走了，我決定到另外一個世界！也許那時候就沒有痛苦！我愛你們，拜拜！」粉絲和朋友們見狀紛紛嚇壞，瞬間湧入留言安慰及挽回。

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▲李珮菁突留下疑似遺書的發言。（圖／翻攝自李珮菁臉書）

不過過了一陣子後該篇貼文已經消失，似乎是李珮菁已經刪文，最新發文又回到了2月27日「抱持善良的心」的貼文。《蘋果日報》在上午近10點左右問到台北市議員應曉薇助理，對方透露李珮菁因為生病和經濟問題等關係已經心情低落多年，目前應曉薇已找到李珮菁，她正與社會局協助中。

▲目前該貼文似乎已經被刪除，2月27日的文章是最新貼文。（圖／翻攝自李珮菁臉書）

事實上，李珮菁13歲就參加《五燈獎》獲得冠軍，後來加盟進麗歌唱片後，1976年以一曲《我愛月亮》走紅，怎料23歲時前往醫院動脊椎手術時導致下半身癱瘓，演藝事業就此停擺，一直到1991年才復出發行新專輯《唐詩三百首》，1981年以《無限關懷》獲頒第16屆金鐘獎特別獎。

坐輪椅將近40年的時間，李珮菁去年才在節目中說：「我的神經功能恢復60％，現在站起來的時候，可以感覺到腿可以施力。」當時她還透露最大的願望是努力賺錢，道美國買400萬元的鐵鞋，讓自己能夠重新再站起來。

▲李珮菁去年才透露神經恢復60％的好消息。（圖／中視）

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