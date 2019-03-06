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Epik High新歌藏巨大彩蛋！　IU披黑袍「秀流暢武打技」帥翻

記者張筱涵／綜合報導

南韓團體Epik High於5日釋出最新歌曲《LOVEDRUNK》預告，這次的亮點不只是和「音源強盜」Crush的合作，第一則預告標題就大大寫上：「演員李知恩。」巨大的彩蛋瞬間引起熱烈話題。

▲Epik High（上圖）這次的新歌和Crush（下圖）合作。（圖／翻攝自Epik High臉書）

▲Epik High（上圖）這次的新歌和Crush（下圖）合作。（圖／翻攝自Epik High臉書、Crush IG）

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▲Epik High（上圖）這次的新歌和Crush（下圖）合作。（圖／翻攝自Crush IG）

IU在這次和Epik High新歌《LOVEDRUNK》中，並不是大家所想的獻聲合作，而是以演員的身分出現，不只如此，她帥氣化身武術高手，霸氣有力的眼神和帥氣打鬥的身姿，第一幕就相當引人入勝，最後以打鬥後收尾的動作再次望向鏡頭作為結尾，叫粉絲們直呼：「想快點看完整版！」

▲IU在MV預告中化身武打高手。（圖／翻攝自OFFICIAL EPIK HIGH YOUTUBE）

▲IU在MV預告中化身武打高手。（圖／翻攝自OFFICIAL EPIK HIGH YOUTUBE）

事實上，IU作為創作歌手的身分在2017年就以專輯《Palette》獲得肯定，當年就掃刮了13個音樂頒獎典禮的獎項，接著藉由隔年初播出的《我的大叔》展現更上一層樓的演技，為觀眾帶來一部療癒心靈的戲劇也第一次以演技獲得了《中篇電視劇－女子最優秀演技賞》。

▼EPIK HIGH (에픽하이) - 술이 달다 (LOVEDRUNK) ft. CRUSH | MV Teaser 1: 배우 이지은。（影片／取自OFFICIAL EPIK HIGH YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

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Epik High, IU, 李知恩, Crush

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