好友被分屍挖掘背後真相　《吉娃娃羅曼死》開到荼靡的青春

圖文／鏡週刊

生命的消耗與墜落，可與《大象席地而坐》做出另類對比。

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這不是寵物電影，「吉娃娃」是名可愛女孩的暱稱。電影訴說了她的發光、黯淡到隕落，像美人魚消失成泡沫。這是吉娃娃的人生，也是她身邊那群年輕男女，以及我們曾身處或擦肩而過的某種青春樣貌。

故事從吉娃娃慘死開始，隨記者的訪談，朋友回憶一群人從初識到變質，再到每個人進入各自人生的過程。曾經，大家都充滿夢想、對彼此有愛，然後一點一點變得平庸而冷漠。破解謀殺案的過程中，一個人的模樣，由人們記憶與印象被召喚、拼湊，而這已無關真相。

電影改編自知名漫畫家岡崎京子的作品，被吉本芭娜娜譽為「最能展現日本泡沫經濟時代浮華與虛無」的她，筆下都是霓虹燈般快速閃爍、卻滿載空虛的場景。之前她的改編電影《惡女羅曼死》起用蜷川實花擔任導演成為賣點，全片有著用俗豔反差滄桑的美學。

《吉娃娃羅曼死》延續了類蜷川實花的調性、融合進經典橋段，例如幾乎照抄了《發條橘子》的快轉多P性愛，以及追求「為上傳而拍照」而發展出的有哏擺拍行為，整部片呈現超重口味的視聽覺刺激。

這部片初看會覺得粗糙喧鬧，也很快感到審美疲勞；但當最後的凋零、毀滅到來，過程中的不耐，反而以其反差感，加碼強調了這樣年輕生命景況的空洞和悲哀，是很特殊的體會。

電影欲以多個旁觀視角去建構「消失的主人翁」，但其實凸顯不出「每個人如何不同地看待同一世界」，這部分差《聽說桐島退社了》甚遠。但那種要揮霍到世界末日的空虛，確實令人害怕與哀傷。

83分 導演：二宮健

演員：門脇麥、吉田志織

片長： 105分鐘

級別：輔15級

上映日期： 2月27日



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