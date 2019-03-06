ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

好友被分屍挖掘背後真相　《吉娃娃羅曼死》開到荼靡的青春

圖文／鏡週刊

生命的消耗與墜落，可與《大象席地而坐》做出另類對比。

請繼續往下閱讀...

這不是寵物電影，「吉娃娃」是名可愛女孩的暱稱。電影訴說了她的發光、黯淡到隕落，像美人魚消失成泡沫。這是吉娃娃的人生，也是她身邊那群年輕男女，以及我們曾身處或擦肩而過的某種青春樣貌。

故事從吉娃娃慘死開始，隨記者的訪談，朋友回憶一群人從初識到變質，再到每個人進入各自人生的過程。曾經，大家都充滿夢想、對彼此有愛，然後一點一點變得平庸而冷漠。破解謀殺案的過程中，一個人的模樣，由人們記憶與印象被召喚、拼湊，而這已無關真相。

《吉娃娃羅曼死》電影海報

電影改編自知名漫畫家岡崎京子的作品，被吉本芭娜娜譽為「最能展現日本泡沫經濟時代浮華與虛無」的她，筆下都是霓虹燈般快速閃爍、卻滿載空虛的場景。之前她的改編電影《惡女羅曼死》起用蜷川實花擔任導演成為賣點，全片有著用俗豔反差滄桑的美學。

《吉娃娃羅曼死》延續了類蜷川實花的調性、融合進經典橋段，例如幾乎照抄了《發條橘子》的快轉多P性愛，以及追求「為上傳而拍照」而發展出的有哏擺拍行為，整部片呈現超重口味的視聽覺刺激。

這部片初看會覺得粗糙喧鬧，也很快感到審美疲勞；但當最後的凋零、毀滅到來，過程中的不耐，反而以其反差感，加碼強調了這樣年輕生命景況的空洞和悲哀，是很特殊的體會。

電影欲以多個旁觀視角去建構「消失的主人翁」，但其實凸顯不出「每個人如何不同地看待同一世界」，這部分差《聽說桐島退社了》甚遠。但那種要揮霍到世界末日的空虛，確實令人害怕與哀傷。

83分
  • 導演：二宮健
  • 演員：門脇麥、吉田志織
  • 片長： 105分鐘
  • 級別：輔15級
  • 上映日期： 2月27日


更多鏡週刊報導
【影評】《密陽》　遲來的傑作
【影評】《為副不仁》　缺乏核心價值的人很可怕
【影評】《芭蕾少女夢》　溫柔的痛楚

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

推薦閱讀

大S遭爆提離婚汪小菲！　密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

雷／《花不棄》結局8人領便當！林依晨淚崩「我不放手」網看哭

女星淪街頭乞討　「長髮全剃光」落魄樣曝光…網不領情：活該！

《炮仔聲》家雯救星出現！「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

大S生子癲癇心跳停！婆婆竟先打卡炫耀：湊個好字　爆婚變3原因曝光

周杰倫、羅志祥冷戰4年同框了！　5男神合體…網驚：神仙組合

S媽認了：經營兩地婚姻不容易　戳破大S吵架關鍵「和老公婆婆這點不合」

《黑澀會》大牙裸上身脫了！　「掉半球」破尺度泡湯照超辣

阿里山烤香腸鄒族妹爆紅！　3年前上《國光》畫面曝光…「超甜笑容」讓人戀愛

張軒睿突離開…約會中斷！　Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

大S遭爆提離婚汪小菲！　密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

雷／《花不棄》結局8人領便當！林依晨淚崩「我不放手」網看哭

女星淪街頭乞討　「長髮全剃光」落魄樣曝光…網不領情：活該！

《炮仔聲》家雯救星出現！「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

大S生子癲癇心跳停！婆婆竟先打卡炫耀：湊個好字　爆婚變3原因曝光

周杰倫、羅志祥冷戰4年同框了！　5男神合體…網驚：神仙組合

S媽認了：經營兩地婚姻不容易　戳破大S吵架關鍵「和老公婆婆這點不合」

《黑澀會》大牙裸上身脫了！　「掉半球」破尺度泡湯照超辣

阿里山烤香腸鄒族妹爆紅！　3年前上《國光》畫面曝光…「超甜笑容」讓人戀愛

張軒睿突離開…約會中斷！　Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 好友被分屍挖掘背後真相　《吉娃娃羅曼死》開到荼靡的青春
  2. 「月亮歌后」李珮菁癱瘓40年　疑留遺書：我決定到另外一個世界
  3. S媽認了：經營兩地婚姻不容易　戳破大S吵架關鍵「和老公婆婆這點不合」
  4. 瘋電影／驚奇隊長　外星人很早就在地球生活了
  5. Epik High新歌藏巨大彩蛋！　IU披黑袍「秀流暢武打技」帥翻
  6. 大S生子癲癇心跳停！婆婆竟先打卡炫耀：湊個好字　爆婚變3原因曝光
  7. 大S徐媽對他特別好　汪小菲「我付出得來的」：逢年過節都是我陪她們
  8. 獨家專訪／邢恩嘆《花不棄》莫若菲結局：遺憾也是一種美
  9. 21歲女星發則IG賺3100萬　登「最年輕白手起家富豪」打趴臉書創辦人
  10. 每任都曾「這裡約會被目擊」！　蔡依林爆「當地置產」億級豪宅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366