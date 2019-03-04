AKB48高橋朱里即將在韓出道！組新女團和6人男子夯團同公司

記者吳孟庭／綜合報導

日本女團AKB48成員高橋朱里本來是Team B隊長，去年參加南韓選秀節目《Produce 48》晉級到準決賽，可惜最後沒能入選到前12強，但她的韓國星夢沒有破碎，最新報導她加入南韓經紀公司，成為INFINITE的新師妹團，將會在韓正式出道。

▲AKB48高橋朱里去年參加《Produce 48》，現在即將在韓出道。（圖／翻攝自Produce 48官網）

根據Woollim娛樂發表聲明，「已簽下高橋朱里，是準備中的新女團成員之一。」但尚未表明出道時間，Woollim娛樂因為旗下男團INFINITE而知名，2014年推出首個女子團體Lovelyz，算一算也將近5年沒推女團，很有可能在今年內出道。

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▲AKB48高橋朱里（中）在《48》的等級表演就演唱BLACKPINK的歌。（圖／翻攝自YouTube Mnet Official）

高橋朱里2011年從AKB 12期研究生選秀會中入選，在2016年總選舉中獲得第15名，在日本擁有高人氣，但去年她重回練習生身分（日本稱為研究生），參加南韓選秀節目《Produce 48》，在等級表演與小嶋真子、武藤十夢一起上台，表演的還是台下練習生大呼舞蹈很難的BLACKPINK《玩火》，最後以充滿力道的舞步獲得B等級的高評價。

▲高橋朱里曾在節目受訪表示對韓國偶像的喜愛。（圖／翻攝自YouTube Mnet Official）

高橋朱里也表達對南韓偶像的高度興趣，曾說「認識韓國偶像後，覺得他們是最厲害的偶像。」喜歡IU、BTS、SEVENTEEN、BLACKPINK與Red Velvet等歌手，在節目中也展現優於其他日本團員的韓文能力，就是希望能在韓國發展，可惜最終止步於第16名，未能入選出道組。

▼高橋朱里等級評價片段。（影片來源：YouTube Mnet Official）