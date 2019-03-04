ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

AKB48高橋朱里即將在韓出道！組新女團和6人男子夯團同公司

記者吳孟庭／綜合報導

日本女團AKB48成員高橋朱里本來是Team B隊長，去年參加南韓選秀節目《Produce 48》晉級到準決賽，可惜最後沒能入選到前12強，但她的韓國星夢沒有破碎，最新報導她加入南韓經紀公司，成為INFINITE的新師妹團，將會在韓正式出道。

▲AKB48高橋朱里即將韓國出道！組新女團和6人師兄團同公司。（圖／翻攝自Produce 48官網）

▲AKB48高橋朱里去年參加《Produce 48》，現在即將在韓出道。（圖／翻攝自Produce 48官網）

根據Woollim娛樂發表聲明，「已簽下高橋朱里，是準備中的新女團成員之一。」但尚未表明出道時間，Woollim娛樂因為旗下男團INFINITE而知名，2014年推出首個女子團體Lovelyz，算一算也將近5年沒推女團，很有可能在今年內出道。

請繼續往下閱讀...

▲等級評價唱BLACKPINK！AKB48高橋朱里話題僅次小櫻花。（圖／翻攝自YouTube Mnet Official）

▲AKB48高橋朱里（中）在《48》的等級表演就演唱BLACKPINK的歌。（圖／翻攝自YouTube Mnet Official）

高橋朱里2011年從AKB 12期研究生選秀會中入選，在2016年總選舉中獲得第15名，在日本擁有高人氣，但去年她重回練習生身分（日本稱為研究生），參加南韓選秀節目《Produce 48》，在等級表演與小嶋真子、武藤十夢一起上台，表演的還是台下練習生大呼舞蹈很難的BLACKPINK《玩火》，最後以充滿力道的舞步獲得B等級的高評價。

▲等級評價唱BLACKPINK！AKB48高橋朱里話題僅次小櫻花。（圖／翻攝自YouTube Mnet Official）

▲高橋朱里曾在節目受訪表示對韓國偶像的喜愛。（圖／翻攝自YouTube Mnet Official）

高橋朱里也表達對南韓偶像的高度興趣，曾說「認識韓國偶像後，覺得他們是最厲害的偶像。」喜歡IU、BTS、SEVENTEEN、BLACKPINK與Red Velvet等歌手，在節目中也展現優於其他日本團員的韓文能力，就是希望能在韓國發展，可惜最終止步於第16名，未能入選出道組。

▼高橋朱里等級評價片段。（影片來源：YouTube Mnet Official）

肥貓「坐檯」陪釣　上鉤急揮拳搶魚

推薦閱讀

《初戀》女主角愛上繼母決定變性　「超展開劇情」網全傻：比八點檔更扯！

隋棠被女兒拍下「睡醒瞬間」　網一看嚇傻：根本Tony哥！

孫安佐「單挑館長」影片曝光！「嘴破眼瘀青」pk大魔王慘被打爆

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　帳棚內畫面曝光…網一看：臉紅了

快訊／資深藝人余邦病逝馬偕醫院！　享壽65歲

老公欠43億豪宅全賣光…女星不離棄陪吃苦！　熬8年回歸貴婦生活

林明禎模特兒親姊顏值爆表！　母女3人穿旗袍「豐滿胸型全露」

BLACKPINK安可⋯Jennie突這樣做　粉絲狂丟東西上台！

37年「只有這件事沒做過」！　嚴立婷：我這個人坦蕩蕩

小彬彬離婚1年錄影清算舊帳　前妻暴怒打臉了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《初戀》女主角愛上繼母決定變性　「超展開劇情」網全傻：比八點檔更扯！

隋棠被女兒拍下「睡醒瞬間」　網一看嚇傻：根本Tony哥！

孫安佐「單挑館長」影片曝光！「嘴破眼瘀青」pk大魔王慘被打爆

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　帳棚內畫面曝光…網一看：臉紅了

快訊／資深藝人余邦病逝馬偕醫院！　享壽65歲

老公欠43億豪宅全賣光…女星不離棄陪吃苦！　熬8年回歸貴婦生活

林明禎模特兒親姊顏值爆表！　母女3人穿旗袍「豐滿胸型全露」

BLACKPINK安可⋯Jennie突這樣做　粉絲狂丟東西上台！

37年「只有這件事沒做過」！　嚴立婷：我這個人坦蕩蕩

小彬彬離婚1年錄影清算舊帳　前妻暴怒打臉了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

AKB48, 高橋朱里, Produce 48, Produce 101, INFINITE, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《三明治女孩》逆襲成功！入圍韓流網站「最佳海外戲劇」
  2. 高橋聖子一口氣幫6男「轉大人」！外露12cm超長事業線
  3. 快訊／恭喜陶嫚曼生下女兒！　「雙魚小豬寶」萌照曝光
  4. 春風突曬「婚紗照」！　新娘正面曝光…網驚：好美
  5. AKB48高橋朱里即將在韓出道！組新女團和6人男子夯團同公司
  6. 蔡詩芸「不想分開」臉埋肩膀狂蹭！　王陽明哄妻「親親抱抱全來」閃炸
  7. 「會的中文講一遍」綾瀨遙飆31字超長句子...黃子佼當場傻了
  8. 快訊／電音天團「超凡」主唱陳屍家中！　享年49歲
  9. 麥莉IG悼念「最棒的她」　《美國好聲音13》珍妮絲弗里曼猝死家中
  10. 甜爆！《艾蜜麗》結局吻好吻滿　「瓶中信反轉」PTT塞爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366