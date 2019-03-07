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獨家／許維芳曝人群恐懼　「重金屬樂」找到第一次的勇敢

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》人氣選手許維芳從高中加入熱音社後開始接觸表演，但她坦承有重度的人群恐懼症，「 很難在很多人面前正常說話，甚至是唱歌，只要上台我的臉就會發紅、胃開始痛、腦筋空白。」直到一次的機會，她終於找到自己的勇敢。

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▲▼2016年畢業歌女神許維芳訪問。（圖／記者張一中攝）

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▲許維芳曾被譽為「畢業歌女神」。（圖／記者張一中攝）

許維芳曾在一個偶然的機會接觸了金屬樂，開始聽這類型的音樂也開始去樂團看表演 ，自己也漸漸愛上了重金屬樂。她說道，「一股不知道哪來的勇氣告訴自己，我也想唱，馬上去找了老師學，之後開始組團表演，事實上第一次的對外表演，連我自己都不敢相信，我居然在唱重金屬。」

▲▼《聲林之王》許維芳。（圖／ETtoday）

▲許維芳在《聲林》的演出深植人心。（圖／ETtoday）

印象最深的，莫過於是許維芳高二那年。她相當喜愛的重金屬樂團「恕」辦了一個徵選活動。她透過老師的協助錄了一段視頻去徵選，沒想到真的上了，「我開心到整夜都沒有睡覺，我覺得這根本是在做夢啊！可以和我這麼喜歡的重金屬樂團在同一個舞台上表演，是多麼榮幸的一件事情！」

▲許維芳曾接觸過重金屬樂。（圖／量子娛樂提供）

▲許維芳曾接觸過重金屬樂。（圖／量子娛樂提供）

在表演之前，恕樂團的老師們細心給予許維芳指導，直到正式演出，「我永遠記得那天晚上，台下好多人在看我們表演，和我們一起甩頭。在台上的我，我沒有像以前那麼緊張，雖然我覺得我還有很大的進步空間，但是我很開心也很享受甚至我非常感謝這個舞台，那是我第一次體會到自己的勇敢。」

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關鍵字

聲林, 聲林之王, 許維芳, 2019好朋友野餐日

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