ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

說到做到！劉在錫「偶像劇情節」寵全昭旻　暖舉圈粉：真的很疼她

記者李玟儀／綜合報導

南韓綜藝天王劉在錫有「國民MC」之稱，除了因為主持風格受觀眾喜歡之外，本身暖男性格也為他贏得民眾甚至是藝人們的支持及信任。因為錄《Running Man》而成為好友的全昭旻分享真實經驗，讓全炫茂一聽認證：「真的很疼她！」

▲▼說到做到！劉在錫「偶像劇情節」寵全昭旻。（圖／翻攝自《RM》IG、YouTube／HT Weekly）

▲▼說到做到！劉在錫「偶像劇情節」寵全昭旻。（圖／翻攝自YouTube／HT Weekly）

▲▼說到做到！劉在錫「偶像劇情節」寵全昭旻。（圖／翻攝自《RM》IG、YouTube／HT Weekly）

請繼續往下閱讀...

全昭旻在《Happy Together》中透露剛加入《RM》時，她打算搬出來自己獨立生活，雖然感情還沒有現在這麼緊密，但劉在錫當時卻豪氣承諾要送電視當作搬家禮物，起初她只當作是前輩禮貌性的關心，沒想到一個禮拜後劉在錫又追問：「妳為什麼還不挑電視？」

▲▼說到做到！劉在錫「偶像劇情節」寵全昭旻。（圖／翻攝自《RM》IG、YouTube／HT Weekly）

▲▼全昭旻選了太大的電視，和房子比例不符，結果看電視還得向後仰才能保持適當距離。（圖／翻攝自YouTube／HT Weekly）

▲▼說到做到！劉在錫「偶像劇情節」寵全昭旻。（圖／翻攝自《RM》IG、YouTube／HT Weekly）

全昭旻這才知道原來劉在錫是說真的，最後她選好款式傳給劉在錫，對方二話不說直接結帳，彷彿電視劇中的劇情真實上演。有趣的是當現場嘉賓追問全昭旻指定的電視有多大，劉在錫還是忍不住吐槽：「跟房子相比買太大了！」等於是看電視身體還得向後傾才能保持適當距離。

▲▼說到做到！劉在錫「偶像劇情節」寵全昭旻。（圖／翻攝自《RM》IG、YouTube／HT Weekly）

▲跪著看電視的全昭旻。（圖／翻攝自YouTube／HT Weekly）

看似有點貪心買了尺寸過大的電視，但全昭旻解釋：「我是想著10年後、直到我結婚後（也能繼續使用）選的。」同時戲稱，為了感謝劉在錫的大手筆，現在看電視都是跪著看，一邊看一邊滿懷感激想著劉在錫。

▲▼說到做到！劉在錫「偶像劇情節」寵全昭旻。（圖／翻攝自《RM》IG、YouTube／HT Weekly）

▲除了劉在錫送電視，池錫辰送了電子鍋，李光洙送沙發。（圖／翻攝自YouTube／HT Weekly）

▼來源YouTube／HT Weekly，影片如被移除請見諒。

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

推薦閱讀

《棒棒堂》6棒大合體「空位留給他」！藏暖心細節　網淚：就差C位

沈月P圖被抓包「手機變成波浪」　網曝「殘酷真實照」短腿現原形

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

《玩很大》限定！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球　超兇南半球全跑出來

阿祖的乾媽是慈禧太后！男星「超狂家世背景」曝光　出道就開賓士

離婚神隱17天後..愛紗回來了！　首曝「130字真實心聲」

最討厭女星TOP20！「第1名是她」3台灣女星入榜　網推：很真實

畢書盡《歌手》「吞CD狂嗓連飆3高音」！　網爆雞皮服了：開口跪

《創造營》有「神級嘉賓」！　網曝對話截圖「A咖偶像男團合體」

許維恩比基尼「邪惡視角」自拍！超兇W半球解放　有料身材網看傻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑容「尷尬退出鏡頭外」

館長、孫安佐終於見面了！　伸手「貼心暖舉」網友一看全歪樓

雷／《艾蜜麗》結局評價一面倒！　網噴淚：梗埋好深

強尼戴普正式提告安柏赫德！求償15億揭發前妻「心機騙局」

孫安佐嚇到黑人同學「被衝康」：我跟他那麼熟　現館長直播還原美事件

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

《玩很大》限定！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球　超兇南半球全跑出來

最討厭女星TOP20！「第1名是她」3台灣女星入榜　網推：很真實

《誰先愛上他的》榮登《紐約時報》！影評狂讚：美國影人要學習

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Running Man, RM, 宋智孝, 金鐘國, 劉在錫, 池錫辰, 哈哈, HAHA, 李光洙, 全昭旻, 梁世贊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 說到做到！劉在錫「偶像劇情節」寵全昭旻　暖舉圈粉：真的很疼她
  2. 洪瑞珍三明治南韓分店破百！限定「芒果口味」偶像都愛吃
  3. 周揚青近照曝光…網一看：又整了哪裡！　她認了「動1部位」
  4. 《玩很大》限定！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球　超兇南半球全跑出來
  5. 參加賭命《密弑遊戲》太燒腦 演員們密室裡互相傷害心驚驚
  6. 斯容感冒飆高音「內～」挽救聲音：一分鐘內讓聲帶閉合
  7. Perfume魅力開唱驚現五月天夯曲！　嗨翻3000粉粉
  8. 梁朝偉留日本玩2個月　劉嘉玲曝老公近況：靠他就慘了
  9. 外套拉鍊一拉「裡面只有胸貼」！　宛宛兒破尺度辣照掀暴動
  10. 鄧倫穿浴袍泡腳…受困玻璃密室！　求救粉絲遭拒「全身被狂拍」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366