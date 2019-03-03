說到做到！劉在錫「偶像劇情節」寵全昭旻　暖舉圈粉：真的很疼她

記者李玟儀／綜合報導

南韓綜藝天王劉在錫有「國民MC」之稱，除了因為主持風格受觀眾喜歡之外，本身暖男性格也為他贏得民眾甚至是藝人們的支持及信任。因為錄《Running Man》而成為好友的全昭旻分享真實經驗，讓全炫茂一聽認證：「真的很疼她！」

▲▼說到做到！劉在錫「偶像劇情節」寵全昭旻。（圖／翻攝自YouTube／HT Weekly）

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全昭旻在《Happy Together》中透露剛加入《RM》時，她打算搬出來自己獨立生活，雖然感情還沒有現在這麼緊密，但劉在錫當時卻豪氣承諾要送電視當作搬家禮物，起初她只當作是前輩禮貌性的關心，沒想到一個禮拜後劉在錫又追問：「妳為什麼還不挑電視？」

▲▼全昭旻選了太大的電視，和房子比例不符，結果看電視還得向後仰才能保持適當距離。（圖／翻攝自YouTube／HT Weekly）

全昭旻這才知道原來劉在錫是說真的，最後她選好款式傳給劉在錫，對方二話不說直接結帳，彷彿電視劇中的劇情真實上演。有趣的是當現場嘉賓追問全昭旻指定的電視有多大，劉在錫還是忍不住吐槽：「跟房子相比買太大了！」等於是看電視身體還得向後傾才能保持適當距離。

▲跪著看電視的全昭旻。（圖／翻攝自YouTube／HT Weekly）

看似有點貪心買了尺寸過大的電視，但全昭旻解釋：「我是想著10年後、直到我結婚後（也能繼續使用）選的。」同時戲稱，為了感謝劉在錫的大手筆，現在看電視都是跪著看，一邊看一邊滿懷感激想著劉在錫。

▲除了劉在錫送電視，池錫辰送了電子鍋，李光洙送沙發。（圖／翻攝自YouTube／HT Weekly）

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