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首位韓星在坎城封后靠這部！《密陽》等12年終於在台上映

圖文／鏡週刊

《密陽》是李滄東2007年的作品，全度妍憑此片成為韓國在坎城封后的第一人，雖然拖到現在才終於上院線，但真金不怕火煉，甚至現在看來比當時更加犀利。

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全度妍在片中飾演一名寡婦，帶兒子遷居丈夫的故鄉密陽。因為汽車拋錨而認識了宋康昊飾演的修車廠老闆，只是落花有意，流水無情，他只能默默守候。然而在鎮上教授鋼琴的全度妍絕沒想到，寄望的新生活卻因為她的一個假動作，讓虛榮和謊言變成一場失去至親的懲罰。

全度妍不乏撕心裂肺的震撼表演，但葬禮上的無言淚乾，以及婆婆的無情痛斥，更彰顯她的心碎。李滄東就是比同胞導演懂得適時收斂，甚至多保留一點曖昧和餘韻。很多人會把全度妍的角色後來求諸宗教慰藉，再次受挫後、轉而仇視上帝的行徑，視為刻意挑釁。其實他是在被教條簡化的「怨恨」與「寬恕」之間，展開更複雜的辯證。上帝可以在我之前先原諒罪人嗎？寬恕是種放下，還是更高高在上的行為？

你甚至可以發現在女主角猛烈地投入信仰與背棄之前，李滄東就已經做了巧妙的鋪排。女主角隱藏了愛情裡的汙點、絕口不提丈夫外遇的事實；但是當她開誠布公跟服裝店老闆娘提出建議，卻成為三姑六婆口中的神經病。隱與揚，好像都不對。然而在傷痕累累後，那個看似平凡的男子依然守護著她；而服裝店也確實因為她的建議而改善。忠誠與背叛、堅毅與脆弱，如同陽光與陰影一般相互伴隨，而沒有絕對的答案。

《密陽》電影海報。

這樣不討好觀眾，甚至可能讓部分人覺得被冒犯的電影，反而碰觸到更多生命的真實。李滄東不僅再度激發演員攀至驚人的高峰，也證明他可能是韓國最傑出的導演。

90分
  • 導演：李滄東
  • 演員：全度妍、宋康昊
  • 片長： 143分鐘
  • 級別：輔15級
  • 上映日期： 2月28日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛


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