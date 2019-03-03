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男星減肥1個月「大凸肚消風」　2招鏟肉7KG→腹肌復活！

▲▼野久保直樹1個月鏟肉7公斤變肌肉男。（圖／翻攝自IG／野久保直樹）

▲野久保直樹（右）是前男團「羞恥心」成員。（圖／翻攝自IG／野久保直樹）

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星野久保直樹是3人團體「羞恥心」的成員，男團紅極一時，還登上《紅白歌唱大賽》、《日本唱片大賞》等。他在團體解散後改當網紅，最近挑戰一個月減肥，成功鏟肉7公斤，原本的大肚腩徹底消風，受到網友高度關注。

▲▼野久保直樹挑戰1個月減肥，凸肚變型男。（圖／翻攝自IG／野久保直樹）

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▲野久保直樹曬凸肚，宣布要挑戰減肥1個月。（圖／翻攝自IG／野久保直樹）

野久保直樹在YouTube頻道「美rush up」挑戰減肥氣話，從1月28日曬出當時身材，吃東西沒有限制，導致冒出禿肚還往下垮。他開始控制飲食和體力訓練，2月28日公開的影片中，大肚子已經消失，還練出結實6塊肌，體重從75.3公斤降到68.2公斤，少了將近7公斤，成績相當傲人。

▲▼野久保直樹挑戰1個月減肥，凸肚變型男。（圖／翻攝自IG／野久保直樹）

▲野久保直樹節制飲食、運動，鏟肉7公斤。（圖／翻攝自IG／野久保直樹）

▲▼野久保直樹挑戰1個月減肥，凸肚變型男。（圖／翻攝自IG／野久保直樹）

▲野久保直樹凸肚消風，還練出腹肌。（圖／翻攝自IG／野久保直樹）

完成挑戰的野久保直樹表示，「如果是有健身的朋友，大概會覺得我練得肌肉還不夠，這點很抱歉」、「這是第一次挑戰，有很多事情是打從心底的決定，做與不做全看自己！」他也鼓勵網友好好面對自己。

網友驚呼野久保直樹瘦得相當有型，「好強的Before After」、「我也應該要向你學習」、「1個月可以變這麼多」、「身材真好！」

▲野久保直樹減肥1個月大肚消風。（翻攝自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

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