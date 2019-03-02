ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

盧廣仲傳訊約早餐！　李友廷懊悔「發生意外」講完全笑了

記者關韶文／台北報導

《聲林之王》冠軍李友廷2日晚間將在Legacy開唱，日前他在IG上PO出與自己偶像盧廣仲的合照，讓人自然聯想到兩人在單曲上的合作，這也是《聲林之王》冠軍的「獎品」之一，被問到合作進度，李友廷尷尬表示，「自己睡過頭了！」

▲▼李友廷、盧廣仲合作 。（圖／翻攝IG、記者張一中攝）

▲李友廷睡過頭，收到盧廣仲早餐邀約已經下午了 。（圖／翻攝IG、記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

李友廷2日在Legacy開唱，舉辦「找到我」巡迴最終場演出，死忠歌迷一大早就來排隊。下午彩排後，提前接受媒體訪問，李友廷透露自己意外失眠，直到天亮才睡，「我昨天整個睡不著，等我意識到睡不著，已經7點，早知道吃個助眠藥。一躺在床上，滿腦子都是今天表演的細節和新的創作，想寫歌，腦袋都不停的在寫東西！」

▲▼李友廷玄宜家商旅春酒總彩。（圖／記者張一中攝）

▲▼李友廷2日晚間開唱。（圖／資料照／記者張一中攝）

▲▼李友廷玄宜家商旅春酒總彩。（圖／記者張一中攝）

被問到和盧廣仲合作單曲的進度，李友廷笑說兩人有約碰面，隔天早上卻發生意外事件，「盧廣仲約我吃早餐，說吃完早餐可以寫歌，可是我看到的時候已經下午兩點，我想說我以後應該要晚點睡，就可以跟他吃早餐。」

談到歌曲方向，李友廷神秘透露，「我們有討論幾個還不錯的方向和主題，一定是很吉他、很共同部分、很共同特色，應該會是可愛輕快的歌。」李友廷賣足關子，讓粉絲期待不已。演唱會將於晚間7點半在Legacy登場，1200張門票完售，全場爆滿！

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

棉花糖合體了！　小球、聖哲「隔3年」同台唱回憶

王仁甫還原「小巨蛋摔倒現場」　尷尬笑：我只覺得好糗哦！

快訊／動力火車尤秋興訂婚了！　「遛狗遛出尤太太❤」

蕭秉治2000張演唱會秒殺！　宣布隔天加場「公布開賣日」

女兒點頭：你今天比BTS帥！　王仁甫小巨蛋「倍速舞」帥翻

玖壹壹師弟團拍MV「遭警察關切」　全身刺青又被誤會！

快訊／周興哲宣布開小巨蛋！　「5月開唱」日期公佈

棄南韓發片！　18歲台女目睹「院長要求練習生整形」

周興哲每天起床「先操肌」　害羞認：女友一起愛相隨❤

快訊／鄧紫棋宣布「428高雄緊急加場」　開賣時間公布！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

《棒棒堂》6棒大合體「空位留給他」！藏暖心細節　網淚：就差C位

最討厭女星TOP20！「第1名是她」3台灣女星入榜　網推：很真實

吳宗憲公布新身分…拋震撼彈「如果不主持了」　網崩潰：不能接受

劉品言法文超強！　點餐講一長串…網聽傻：原來這麼流利

直擊／魔力紅高雄開唱　上台前「蔡依林歌聲出現」5萬人嗨翻

6歲許老三「捲髮新造型」曝光！　小S老公幫拍照…鏡面反射嘴角失守

獨家／「大咖韓星」在饒河夜市　素顏喝珍奶⋯走出店家悲劇了

穿低腰母女裝「Grace臉超臭」！　媽曝背後原因：真的回不去了

阿祖的乾媽是慈禧太后！男星「超狂家世背景」曝光　出道就開賓士

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李友廷, 盧廣仲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 館長、孫安佐終於見面了！　伸手「貼心暖舉」網友一看全歪樓
  2. 回憶殺！《孟漢娜》強納斯兄弟拆夥6年重組　全當人夫帶老婆入鏡
  3. 木村拓哉出門逛街「遇到梁朝偉」　兩大男神隔11年世紀同框！
  4. 強尼戴普正式提告安柏赫德！求償15億揭發前妻「心機騙局」
  5. 《創造營》4導師名單公開！　「平均年齡」網傻了…最小的是他
  6. 男友爆偷吃女助理　「陸第一美胸」女星街頭痛哭！大吵畫面曝光
  7. 盧廣仲傳訊約早餐！　李友廷懊悔「發生意外」講完全笑了
  8. 《角頭3》沒他的份！鄒兆龍認了：是我上一部表現不夠好
  9. 《聲林》7戰友全到！李友廷預告「晚上和林孟辰RAP新歌」
  10. 金南佶《熱血祭司》出意外！　「肋骨骨折送醫」中斷拍攝

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366