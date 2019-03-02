盧廣仲傳訊約早餐！　李友廷懊悔「發生意外」講完全笑了

記者關韶文／台北報導

《聲林之王》冠軍李友廷2日晚間將在Legacy開唱，日前他在IG上PO出與自己偶像盧廣仲的合照，讓人自然聯想到兩人在單曲上的合作，這也是《聲林之王》冠軍的「獎品」之一，被問到合作進度，李友廷尷尬表示，「自己睡過頭了！」

▲李友廷睡過頭，收到盧廣仲早餐邀約已經下午了 。（圖／翻攝IG、記者張一中攝）

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李友廷2日在Legacy開唱，舉辦「找到我」巡迴最終場演出，死忠歌迷一大早就來排隊。下午彩排後，提前接受媒體訪問，李友廷透露自己意外失眠，直到天亮才睡，「我昨天整個睡不著，等我意識到睡不著，已經7點，早知道吃個助眠藥。一躺在床上，滿腦子都是今天表演的細節和新的創作，想寫歌，腦袋都不停的在寫東西！」

▲▼李友廷2日晚間開唱。（圖／資料照／記者張一中攝）

被問到和盧廣仲合作單曲的進度，李友廷笑說兩人有約碰面，隔天早上卻發生意外事件，「盧廣仲約我吃早餐，說吃完早餐可以寫歌，可是我看到的時候已經下午兩點，我想說我以後應該要晚點睡，就可以跟他吃早餐。」

談到歌曲方向，李友廷神秘透露，「我們有討論幾個還不錯的方向和主題，一定是很吉他、很共同部分、很共同特色，應該會是可愛輕快的歌。」李友廷賣足關子，讓粉絲期待不已。演唱會將於晚間7點半在Legacy登場，1200張門票完售，全場爆滿！