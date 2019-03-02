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Gino曝職業倦怠　孫德榮一席話讓他接演《大時代》

記者李欣容／台北報導

Gino日前參加孫德榮的生前告別式，今（2日）他出席舞蹈大賽記者會聊到此事，透露當天是拍戲請假趕去，到現場才知道孫德榮是要辦告別式，嚇了他一跳，但也很替他開心。Gino坦承自己過去曾有職業倦怠，是孫德榮開導他，才讓他重拾對工作的熱情。

▲▼Gino、舒子晨 街舞大賽開賽記者會。（圖／記者邱顯燁攝）

▲Gino出席街舞大賽開賽記者會。（圖／記者邱顯燁攝）

Gino這兩年常到孫德榮家陪他聊天，從工作聊到家庭狀況，孫德榮對他而言就像父親一樣，「前陣子我本來有點職業倦怠了，但聽到孫總開導，就覺得不行，要更努力，所以才拍了我第一部八點檔，想要趕快多賺一點錢，才能照顧需要照顧的人，甚至以後單身到老，我還可以照顧我自己。」

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▲▼Gino、舒子晨 街舞大賽開賽記者會。（圖／記者邱顯燁攝）

▲Gino、舒子晨在現場展現舞藝。（圖／記者邱顯燁攝）

對孫德榮辦生前告別式，Gino認為，「他說他們家男丁都在59歲過世，他今年剛好59歲，他就很怕熬不過，但我覺得他這麼正面，心情反而比較好，替他開心，現在有時間就會多陪他。」

▲▼Gino、舒子晨 街舞大賽開賽記者會。（圖／記者邱顯燁攝）

▲Gino（中間）對舞蹈熱愛，希望出一首唱跳作品。（圖／記者邱顯燁攝）

看到孫總的例子，Gino也開始在思考將來年紀大了，也要效法辦一場生前告別式，「有些親朋好友你一輩子可能都看不到，只有你過世的時候才看得到，不如生前把大家招集起來，再好好的離開人世，這樣比較閉得上眼睛。」

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