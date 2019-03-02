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E Cup波神一度封奶息影　為《恭喜八婆》突破尺度更辣

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲《恭喜八婆》獨家幕後爆笑NG畫面。（攝影／吳杰澄、張凱喨）

記者王筱筑、主播簡立喆／專訪報導

香港爆笑喜劇《恭喜八婆》由香港鬼才導演彭浩翔展現快手快編的功力，不但集合香港多位當紅女星，自編自導還親自下海演出，是部完全以讓觀眾開懷大笑為出發點拍攝的賀歲港片，過年期間在香港上映票房大開紅盤更榮登華語賀歲片票房冠軍。導演彭浩翔與女主角「大波蓮」陳靜來台宣傳，在百忙之中接受《星光好選喆》專訪，大聊拍片爆笑趣事。

▲▼香港導演彭浩翔、演員陳靜來台《恭喜八婆》記者會。（圖／記者張一中攝）

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▲香港導演彭浩翔、性感女神陳靜來台宣傳《恭喜八婆》。（圖／記者張一中攝）

《恭喜八婆》以現代人最常用的手機群組引發一連串的爆笑情節，也是香港少見以女性為主導的作品，卡司更是「女力堅強」，邀請到《春嬌志明》系列一路合作有默契的谷祖琳、陳逸寧、林兆霞等人扮演眾八婆們，「春嬌」楊千嬅也驚喜客串，曾和彭浩翔導演合作過電影《香港仔》的梁詠琪則穿上制服扮演香港警察，八婆魂上身吵架吵不停，更請來曾在2006年合作電影《伊莎貝拉》，淡出演藝圈多年近期剛宣布復出的氣質女星梁洛施，讓她一改形象大扮女魔頭上司，而以在《低俗喜劇》有驚艷演出，入圍金馬獎女配角的陳靜，則又再度有更大尺度的挑戰演出。

性感女星陳靜因為被彭浩翔導演慧眼相中演出《低俗喜劇》後星路大開，成為香港新一代的性感女神，在《恭喜八婆》裡她為了恩師再度「撩下去」，飾演靠著性感事業線及出賣好友故事走紅的人氣網紅「大波蓮」，而陳靜戲裡戲外都性感的形象，彷彿「大波蓮」就是為她量身打造的角色，彭浩翔導演笑說：「我覺得這個角色有一點貼近陳靜的地方，也有一點像我自己。因為我平常寫東西時，都是引用了很多朋友真實發生的小故事，所以大波蓮也會把朋友之間的感情經歷，都寫進她的書裡面。」

▲▼《恭喜八婆》彭浩翔、梁詠琪、陳靜。（圖／華映提供）

▲《恭喜八婆》劇照。（圖／華映提供）

陳靜則表示「大波蓮」是一個認為自己很聰明，覺得粉絲不會是只在意自己身材，而是喜歡她所寫的文字與內涵，「但其實她知道他們喜歡她的身材，而且一直很清楚。但她要在別人面前裝做甚麼都不知道，這是很好玩的。」

彭浩翔導演第四次與陳靜合作默契十足，大讚陳靜的演出看得見明顯進步，也成熟了許多，演技也更棒了，因為「大波蓮」的角色要很性感還得秀出事業線，彭浩翔則認為不用刻意因為怕大家只看重性感，就不敢去表現自己，陳靜一旁也認同的說：「我覺得我選的角色性感可以，但得要有有趣的靈魂在裡面，讓我去演去玩，這個是我最看重的，彭導寫我的角色就是這樣，就算是性感我也覺得很值得！」

▲▼《恭喜八婆》彭浩翔、梁詠琪、陳靜。（圖／華映提供）

▲《恭喜八婆》演員陣容堅強。（圖／華映提供）

不讓性感的陳靜專美於前，《星光好選喆》主持人簡立喆也特地露出自製性感大「波」，與「大波蓮」陳靜PK，更來場演技大考驗，讓彭浩翔導演出題，選出最佳女主角。
彭浩翔導演出了「回家發現男友劈腿，但男友的劈腿對象竟是個男生」的奇妙情境題，簡立喆使出渾身解術表演出激動憤怒的情緒，直呼演戲好難，而陳靜則是表現瀟灑、轉身離去，彭浩翔導演最後將最佳女主角獎頒給了努力突破自我的簡立喆，更笑稱她的投入可以去演台灣八點檔了，而她則開玩笑向彭浩翔導演自薦，八婆續集可以來找她演，讓現場氣氛更加爆笑歡樂。

▼《星光好選喆》「大波蓮PK大波喆」《恭喜八婆》爆笑完整專訪。（攝影／吳杰澄、張凱喨）

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恭喜八婆, Dada, 陳靜, 彭浩翔, 星光好選喆

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