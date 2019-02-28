茵聲狂放閃劉書宏！抱緊嗲喊「貝咪～」　這群人全瞎：瀰漫粉紅泡泡

記者李湘文／綜合報導

「這群人」成員茵聲跟劉書宏戀愛ing，態度越來越大方，近日拍攝影片《熱戀期的經典語錄》，也不避諱邀男友一起來演出，在螢幕前瘋狂放閃、甜蜜愛語連發，讓同事們都大呼「被閃爆」！

▲茵聲、劉書宏交往後首次合作拍片，就是瘋狂放閃。（圖／翻攝自臉書／鄭茵聲 Alina Cheng）

茵聲和劉書宏在影片中飾演熱戀情侶，不管何時何地都緊緊抱在一起，並總是嗲聲喊「貝咪～貝咪～」，完全不在乎路人的眼光。2人全力表現情侶熱戀期的模樣，就連女朋友打嗝、放屁都覺得好可愛，就算對方約會遲到2個小時，也會說「再久的時間我都願意等」，一切無條件原諒。

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▲茵聲、劉書宏放閃無極限。（圖／翻攝自YouTube／這群人TGOP）

雖然影片中不只茵聲、劉書宏演出，但2人甜蜜蜜的存在感實在太強，令許多網友看完都大呼「螢幕一片白」、「茵聲跟書宏好甜蜜喔」、「假演戲真放閃」、「書宏跟茵聲應該平常就降吧﻿」、「原來是茵聲自肥特輯阿﻿」、「這集根本就是茵聲跟劉書宏閃到底」。

▲這群人爆料拍片現場「瀰漫粉紅泡泡」。（圖／翻攝自YouTube／這群人TGOP）

除了網友被閃瞎，「這群人」同事們也大爆料：「是不是閃到墨鏡都破了？拍片現場可是瀰漫著粉紅泡泡呢！」平時最閃的尼克大呼「怎麼可能比我們還閃」，常跟茵聲演情侶的展瑞更是哀怨，因為這回失去戲份，開玩笑表示：「好啊～以後我的部分都給劉先生了～」