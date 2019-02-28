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竹內結子爆再婚！　對象是小4歲同門師弟「辦完登記了」

▲▼竹內結子爆再婚。（圖／翻攝自推特／）

▲竹內結子爆再婚。（圖／翻攝自推特／）

記者陳芊秀／綜合報導

38歲日本女星竹內結子爆再婚！她被傳和小4歲的男星中林大樹於27日辦理結婚登記，喜訊在推特瘋傳，據悉，兩人是同公司的師姐弟，1月被拍到在串燒店約會。

據八卦推特dan-3爆料，竹內結子和中林大樹本來就隸屬同公司，加上雙方家人都有來往，關係逐漸變得親密，27日已經遞出結婚申請。由於該推特過去爆料準確度高，消息在日網火速瘋傳，並有眾多網友率先喊恭喜。

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▲▼竹內結子爆再婚。（圖／翻攝自推特／）

▲推特爆料竹內結子和中林大樹已經辦理結婚登記。（圖／翻攝自推特）

▲▼竹內結子爆再婚。（圖／翻攝自推特／）

▲竹內結子和中林大樹1月被目擊在串燒店約會。（圖／翻攝自推特）

中林大樹身高180公分，在2007年在選角競爭中勝出，得以主演電視版《相聚一刻》，現在正在演出冬季日劇《傲骨賢妻》。他過去在《草莓之夜》也有和竹內結子一起共演，1月被拍到兩人在串燒店有說有笑，隨後也進到女方香閨過夜。

▲▼中林大樹小竹內結子4歲。（圖／翻攝自官方部落格）

▲中林大樹小竹內結子4歲。（圖／翻攝自官方部落格）

竹內結子因電影《現在，很想見你》人氣大爆，同時和男主角中村獅童假戲真做，2005年5月10日召開記者會宣布懷孕3個月，隨後6月25日登記結婚，並生下兒子，不過1年後雙方就分居，2008年2月29日離婚成立。她恢復單身11年從未再傳出緋聞，直到年初被拍到和中林大樹約會，如今再傳婚訊，感情狀態受到各界高度關注。

▲▼竹內結子和中村獅童因《現在很想見你》假戲真做，結婚1年後就分居，3年後離婚。（圖／翻攝自日網）

▲竹內結子和中村獅童因《現在很想見你》假戲真做，結婚1年後就分居，3年後離婚。（圖／翻攝自日網）

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