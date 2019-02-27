高雲翔涉性侵滯留澳洲1年！　搭電車趴趴走「電子腳鐐消失」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星高雲翔在澳洲涉及性侵案，為了遵守保釋條件，一家人都暫居當地。他近日外出被民眾巧遇，獨自搭電車的表情顯得落寞，近況也跟著曝光了。

▲高雲翔滯留澳洲將滿1年，近況曝光。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

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高雲翔戴著鴨舌帽，穿短袖T恤和牛仔褲，獨自前往搭車，車廂中也沒有其他乘客，一個人默默低頭，同時也有去圖書館看書的照片，目擊者貼文寫道：「心疼孤獨的他，祈願快些回家。」他2018年3月和製片人王晶被控性侵，遭拘禁在監獄3個多月，後來以300萬澳幣（約新台幣6855萬元）獲得保釋，同時需要遵守4大條件，包括配戴電子腳鐐，還有不得接觸受害者，需要住在妻子董璇租的房子裡且不可靠近機場，每天需要到當地警局報到2次，上午9點到下午5點須在家禁足，第4點則是需要上交自己、母親及女兒的護照等，幾乎完全限制行動。

▲高雲翔獨自搭電車，腳上並未配帶電子腳鐐。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲高雲翔獨自在車廂中，低頭表情落寞。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）



隨著高雲翔近照曝光，腳上沒有配戴電子腳鐐，獨自外出行動自由，並未如同保釋條件受到限制。他的性侵官司尚未結束，但是負面消息影響到《巴清傳》的播出，導致被製作公司「唐德影視」提起訴訟，名下公司財產價值人民幣6382.4萬元（約新台幣3億元），已經遭到凍結。

▲高雲翔也被目擊在圖書館，行動未受限制。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）