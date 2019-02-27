萊恩雷諾斯「放鳥女兒下課」消失1年！老婆氣炸：拒看皮卡丘

記者洪文／綜合報導

第一部結合真人與寶可夢的動作喜劇電影《POKÉMON名偵探皮卡丘》，由「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）為知名寶可夢：皮卡丘配音。他花一整年的時間把自己變成皮卡丘，一度試圖減重跟皮卡丘一樣，因為皮卡丘沒有老婆、女兒，甚至放鳥接女兒下課回家沒人接，一整年幾乎見不到他的人影，他的老婆布蕾克萊佛莉（Blake Lively）故作生氣笑回：「我們不會去看這部電影！」

▲▼萊恩雷諾斯為《POKÉMON名偵探皮卡丘》配音。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）



請繼續往下閱讀...

為了化身成為皮卡丘，萊恩雷諾斯入戲一整年，他自稱：「當我接到這個角色時，我正前往接女兒回家的路上，結果，老爸沒出現接人！為什麼？因為名偵探皮卡丘是個黃色小動物，生活在萊姆市的霓虹燈下，我讓自己沉浸在寶可夢的世界裡，有時間就狂讀寶可夢的書，並且用皮卡丘的身高來過生活，甚至試圖減重到與皮卡丘一樣，一直到醫生阻止我！」他還補充：「我女兒後來見不到老爸了，但她們今年夏天在大銀幕上一定看得到名偵探皮卡丘！皮卡，皮卡！那就是我！」

▲▼萊恩雷諾斯消失一整年，老婆不太開心。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣）



《POKÉMON名偵探皮卡丘》27日凌晨發布第2支中文版預告，這次揭露更多廣為觀眾熟知的寶可夢角色：魔牆人偶、妙蛙種子、噴火龍、胖丁甚至連戰鬥力超強的「超夢」都出現在預告中。電影預告不只成功吸引人氣，更讓電影公司信心滿滿，電影尚未正式上映就已經開始著手進行續集的前置作業，將第二集的劇本交給同樣擅長動作喜劇的《龍虎少年隊：童顏巨捕》編劇奧倫尤濟爾跨刀，由此可見寶可夢的商機無限與魅力驚人。

▲▼《POKÉMON名偵探皮卡丘》劇照。（圖／華納兄弟提供）



電影《POKÉMON名偵探皮卡丘》由羅伯賴特曼執導，賈斯提史密斯飾演提姆，萊恩雷諾斯為愛搞笑的名偵探皮卡丘配音，凱薩琳紐頓飾演露西，是一位第一次追蹤大新聞的菜鳥記者，渡邊謙則飾演吉田探長。



《POKÉMON名偵探皮卡丘》將於5月9日在台上映。