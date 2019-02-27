性醜聞纏身！勞凱利德國演唱會被取消　律師：會向法院爭取演出

記者張靖容／綜合報導

美國節奏藍調（R&B）歌手勞凱利（R.KELLY）前幾天驚爆因涉嫌性侵多名女性甚至未成年女孩，遭到檢察官起訴10項加重性侵刑事罪名，禮拜一（25日）交付10萬美金獲得保釋，因這件性侵醜聞，導致原定在四月於德國通益製藥競技館（Ratiopharm Arena）舉行的演唱會遭德國主辦單位取消！

▲勞凱利（R. Kelly）。（圖／路透社）

通益製藥競技館表示，基於近日勞凱利的性侵醜聞影響，決定取消演唱會，歌迷如果要退票請向購票單位辦理。事實上，勞凱利在德國的Alsterdorfer Sporthalle競技場也有舉辦演唱會，但是據最新消息指出，該演唱會也在進行取消當中。

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▲勞凱利（R. Kelly）。（圖／翻攝自勞凱利Instagram）

勞凱利的律師Steven Greenberg向外媒透露，他將向法院爭取拿回勞凱利的護照及出國許可，以便勞凱利可以繼續工作賺錢。另外，勞凱利的顧問Don Russell向外媒表示，勞凱利願意承認他所犯的錯和承擔一切所該負的責任，但是就目前的證據還不足以將他定罪，如果繼續扣留他的護照及影響他的工作權將違反憲法規定。Don Russell繼續補充道，勞凱利的海外演出行程將足以支持他繼續打接下來的官司。

值得一提的是，勞凱利接下來在澳大利亞、紐西蘭、斯里蘭卡及荷蘭的演出將照常進行，不受性侵醜聞影響。

▲勞凱利（R. Kelly）。（圖／取自勞凱利臉書）

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