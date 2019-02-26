《幸福綠皮書》奧斯卡爆爭議！製片解密「沒求證本尊家人」真正原因

記者洪文／綜合報導

第91屆奧斯卡最佳影片頒發給《幸福綠皮書》引發巨大爭議，先是爆出宣布得獎當下導演史派克李（Spike Lee）不爽走人，而留在座位的《逃出絕命鎮》導演喬登皮爾（Jordan Peele）拒絕鼓掌，主要原因來自「改編真實人物沒有求證本尊家屬」的爭議，現在製片Nick Vallelonga出面解答真實原因。

▲《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）



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《幸福綠皮書》得獎爭議主要來自劇情內容沒有完全符合事實，飽受黑人鋼琴家「唐薛利博士」本尊家人批評「充滿謊言的電影」且拍攝前未詢問家人，而這部片製片兼編劇是男主角「大嘴東尼」本尊的兒子尼可瓦雷隆加（Nick Vallelonga），多數觀點來自東尼的口中，並未遵照唐薛利的真實生活。

▲《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）



對此，製片尼可瓦雷隆加向《綜藝報》表示：「這對我來說是不幸的，我不想以任何方式傷害薛利家族，他們認識之後仍然是朋友，裡面很多內容他的家人也沒經歷過，只因為電影沒有提到他們而讓他們受傷。但我必須老實說，唐薛利他自己告訴我『不要跟別人說』，他想要保護自己的隱私，並且只允許我談論關於這趟旅程的故事，雖然他的家人沒有在這趟旅程，不過這些故事來自於他的口中，他告訴我：『沒有任何人知道，只有你爸還有我告訴你。』他授權我可以說什麼，不可以說什麼，所以我當然沒有聯絡他的家人，很困難，因為我已經答應了博士，不能背守諾言。」