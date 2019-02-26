于正：時間會證明一切！　疑聲援吳謹言、洪堯戀愛說

記者張靖容／綜合報導

大陸演員吳謹言25日才因爆出與同演《延禧攻略》的演員洪堯談戀愛登上娛樂新聞頭條，晚間時他們2人老闆于正就在微博上發文：「時間會證明一切，其餘八卦都是成名的代價。」疑似為2人打抱不平，並說「未來能為你們說話的只有精湛的演技和過硬的人品」，看來十分相信2人的專業及品格。

▲于正。（圖／翻攝自微博／于正1978）

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于正微博文一開頭就說到覺得實在很好笑，什麼東西都能牽強附會，疑似為兩人傳出的親密照抱冤，認為根本就是有人將兩人合照移花接木，接下來就說到在演藝圈當中難免會被抹黑很正常，鼓勵到：「孩兒們，努力拼搏吧。」最後精神喊話說將來為他們說話的只有精湛的演技及過硬的人品，說那些花邊新聞都是成名的必經之路。

另外，陸媒求證吳謹言及洪堯的工作人員，女方工作人員回應說2人只是朋友兼同事，所謂談戀愛都是網友的臆測。男方目前對於戀情則沒有任何回應。

▲吳謹言及洪堯先前被傳談戀愛。（圖／翻攝自微博）

于正不只是娛樂公司的代表，還是一位知名編劇，電視劇《王的女人》、《笑傲江湖 》（2013年電視劇）、《神鵰俠侶 》（2014年電視劇）、《宮鎖連城》都是他的編劇作品。

▲于正發文疑似聲援吳謹言和洪堯。（圖／翻攝自微博／于正1978）