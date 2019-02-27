金鍾國、潔西卡來台指定！肉超嫩「馬鈴薯豬骨湯」還原家鄉味

七年級小資族，喜歡旅遊喜歡美食，2016年獨自前往韓國8日後便愛上韓國..

文／PEKO

「新麻蒲海鷗」是韓國天團神話、金鍾國、潔西卡來台灣的指定用餐店，本是來自韓國的韓式烤肉店，目前在台北有兩間分店，分別位於延吉街（近捷運國父紀念館）以及西寧南路（西門町），前者消費方式較多元，單點、套餐、吃到飽、商業午餐皆有，後者則只有韓式烤肉吃到飽；但PEKO這回不跟大家介紹韓式烤肉，而跟大家分享被暱稱為「韓國醒酒湯」的馬鈴薯豬骨湯！

「新麻蒲海鷗」位於延吉街上，鄰近捷運國父紀念館站1號出口。若是開車來的朋友，可停在華視前方的停車場，走個一分鐘就可抵達餐廳，非常方便！

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一號店的空間頗大的，坐位也頗多，本以為平日中午來用餐可以拍到餐廳空景，結果幾乎七、八成滿。

平日午餐時段會這麼滿，應該跟一號店有韓式烤肉吃到飽有關，且中午用餐再加碼四人同行1人免費。

這是菜單。消費方式非常多元，單點、套餐、吃到飽皆有，平日中午還提供超值商業午餐。邊緣人想好好吃頓韓式料理也不是難事，而且150元左右就能搞定。

冬天大家不是大衣外套，就是毛衣外套，建議開動前把不會用到的外套、包包先收進椅子裡，一來避免衣服沾到異味，二來用餐時也不會受到侷限。

其實PEKO之前就跟友人造訪過新麻蒲海鷗，但當時對韓式烤肉的部分沒有留下太深刻的印象。這回，全是因為「馬鈴薯豬骨湯（감자탕）」才又再度造訪。

馬鈴薯排骨湯、馬鈴薯豬骨湯、解酒湯，說實話PEKO一直以為是一樣的，但其實還是些許差別。韓國人下班後喜歡小酌，宿醉後隔天會點해장국（解酒湯），通常是一人份的，裡頭只有豬脊骨沒有馬鈴薯。

我們俗稱的감자탕（馬鈴薯豬骨湯），通常是多人一起吃，有大中小份，裡頭有馬鈴薯、有芝麻葉。那馬鈴薯排骨湯又是什麼呢？？其實馬鈴薯排骨湯跟馬鈴薯豬骨湯是一樣的，只是大家的唸法不同，新麻蒲海鷗的店員說唸馬鈴薯豬骨湯比較正確，提供給大家參考！

等了一會兒，馬鈴薯豬骨湯就上桌啦！從外觀看起來跟PEKO在韓國吃的十分雷同，撲鼻而來的香氣也一樣。雖然多數人都稱馬鈴薯排骨湯，但其實用的不是藥燉排骨裡的那種一支一支的排骨，而是一大片的豬脊骨。

豬脊骨的份量頗多，燉得十分嫩，輕輕一掰就骨肉分離。店家有提供芥茉醬油，但PEKO覺得不沾比較優。

新麻蒲海鷗的馬鈴薯排骨湯，裡頭除了豬脊骨還有一塊馬鈴薯跟大白菜。馬鈴薯鬆軟好入口，真想多來個幾塊，大白菜在微辣的湯頭裡變得超好吃。微微的辣度，冬天喝起來特別舒服。

PEKO每回到韓國，只要有時間絕對會跑去吃馬鈴薯排骨湯，目前最喜歡的是東廟站的「24小時馬鈴薯排骨湯」。

馬鈴薯排骨湯通常會搭配一碗白飯，這間店也有提供。PEKO自己的吃法是一開始把飯沾點湯吃，最後才會把飯通通直接倒進湯裡。

好不好吃，看PEKO喝到見底就知道。目前馬鈴薯排骨湯只有一號店有，西門町的二號店沒有提供哦！如果你也喜歡馬鈴薯豬骨湯，在台北就可以解解嘴饞啦！

新麻蒲海鷗臺灣1號店

電話：02 2775 5110

地址：台北市延吉街131巷35號

營業時間：11:30~15:00 18:00~22:00

（以上圖片皆由PEKO授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

PEKO

七年級小資族，喜歡旅遊喜歡美食，2016年獨自前往韓國8日後便愛上韓國，2017年獲選為韓國觀光公社KM，將親身經歷轉化成文章分享給更多喜愛韓國的親故!!看更多請至粉絲團【PEKO の Simple Life】

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