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贈獎／大叔被「神」惡搞變成蘿莉戰將？　《幼女戰記 劇場版》超展開

娛樂中心／綜合報導

系列累計突破300萬部，硝煙瀰漫的道地奇幻戰記作品，現在開始進攻戲院！！原本為日本菁英上班族的譚雅．提古雷查夫，因為代表公司毫不留情的解雇員工，遭怨恨被推下電車月台，就在被火車輾斃之際，勝利組的人生就此劃下句點……原以為如此，但卻見到了自稱為神的「存在Ｘ」。由於不願向存在Ｘ懺悔，於是便遭到惡搞，以女性的身分轉生為金髮碧眼的幼女「譚雅・提古雷查夫」，至充斥著槍械與魔法、烽火連天的異世界去了。

《幼女戰記 劇場版》海報。（圖／普威爾國際提供）
▲《幼女戰記 劇場版》3月22日上映。（圖／普威爾國際提供）

統一曆1926年。譚雅‧馮‧提古雷查夫少校率領的帝國軍第二〇三航空魔導大隊，出征前往南方大陸討伐共和國軍餘黨。他們原本期待著凱旋休假，然而在本國等著他們的，卻是參謀本部的特別命令。

據稱「在聯邦國境附近，有大規模動員的徵兆」。面對新的巨人的覺醒，不顧一切的帝國軍很自然地便逐漸擴大戰果……

在此同時，聯合王國主導的多國籍義勇軍踏入了聯邦內部。敵人的敵人就是親愛的朋友。在國家理性的引導下，他們走向多舛的命運，而其中有一名少女，就是瑪麗‧蘇准尉。她為了向殺害父親的帝國討回正義，因而拿起槍。

《幼女戰記 劇場版》劇照。（圖／普威爾國際提供）
▲▼《幼女戰記 劇場版》劇照。（圖／普威爾國際提供）
《幼女戰記 劇場版》劇照。（圖／普威爾國際提供）
 
==== 參加活動！送你搶先看《幼女戰記 劇場版》====

 ◎活動時間：3/11(一)至3/15(五) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「你最想學會哪一種魔法?

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立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《幼女戰記 劇場版》特映票一組(2張)  
使用時間：3/21（四）19:00
使用地點：台北信義威秀影城

◎得獎公布：3月15日（五）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目供身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用。

2.領獎方式：攜帶個人身分證或健保卡，至ETtoday新聞雲1F櫃台，地址：台北市南港區重陽路72號（近捷運昆陽站、或南港車站，可於昆陽站搭藍22至中視下車），證件提供現場核對領取資格，核對後歸還。得獎者可領取時間：週一至週五12：00-20：00如遇天災停班課、國定假日等不開放領取。本活動請於3月21日（四）17:00前取票，逾時未領取將喪失得獎資格，票券作廢處理。若無法領取者，則視同放棄。

3.如果需要請人代領，一樣請得獎者私訊代領者身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，並請代領者攜帶自己的身分證過來領取，現場核對身分即可。若發現將票券做2度販售的動作，也將取消資格。

4.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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電影, 贈獎, 幼女戰記

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