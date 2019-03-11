贈獎／大叔被「神」惡搞變成蘿莉戰將？　《幼女戰記 劇場版》超展開

娛樂中心／綜合報導



系列累計突破300萬部，硝煙瀰漫的道地奇幻戰記作品，現在開始進攻戲院！！原本為日本菁英上班族的譚雅．提古雷查夫，因為代表公司毫不留情的解雇員工，遭怨恨被推下電車月台，就在被火車輾斃之際，勝利組的人生就此劃下句點……原以為如此，但卻見到了自稱為神的「存在Ｘ」。由於不願向存在Ｘ懺悔，於是便遭到惡搞，以女性的身分轉生為金髮碧眼的幼女「譚雅・提古雷查夫」，至充斥著槍械與魔法、烽火連天的異世界去了。





▲《幼女戰記 劇場版》3月22日上映。（圖／普威爾國際提供）



統一曆1926年。譚雅‧馮‧提古雷查夫少校率領的帝國軍第二〇三航空魔導大隊，出征前往南方大陸討伐共和國軍餘黨。他們原本期待著凱旋休假，然而在本國等著他們的，卻是參謀本部的特別命令。



據稱「在聯邦國境附近，有大規模動員的徵兆」。面對新的巨人的覺醒，不顧一切的帝國軍很自然地便逐漸擴大戰果……



在此同時，聯合王國主導的多國籍義勇軍踏入了聯邦內部。敵人的敵人就是親愛的朋友。在國家理性的引導下，他們走向多舛的命運，而其中有一名少女，就是瑪麗‧蘇准尉。她為了向殺害父親的帝國討回正義，因而拿起槍。





▲▼《幼女戰記 劇場版》劇照。（圖／普威爾國際提供）





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