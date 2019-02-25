奧斯卡／賭盤崩潰！《幸福綠皮書》跨越黑白隔閡　奪下最佳影片

記者洪文／綜合報導

改編自真人實事電影《幸福綠皮書》奪下第91屆奧斯卡最佳影片，這部片跨越黑白隔閡，符合「政治正確」，暖心、笑中帶淚的劇情也符合大眾期待，尤其這部片入圍獎項並不如預期，甚至沒有入圍最佳導演，因此前一陣子賭盤全部壓在《羅馬》奪下最佳影片，還是讓不少網友崩潰。

劇組代表上台致詞坦言，拿到這個大獎項是美夢成真，感謝參與這部片製作的公司，因為拍攝這部影片的初衷就是傳遞愛，這部片影片確實代表著愛，呼籲大家消除彼此差異，並感謝男主角維果莫天森為電影的犧牲。

▲《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供，以下同）



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《幸福綠皮書》改編自真實故事，描述黑人鋼琴師為了南下巡演安全，雇用白人保鑣長達2個月，從彼此對立到打開心胸接納對方，發展出超越種族、膚色、階級和社會藩籬的動人友誼。

維果莫天森以《魔戒》三部曲「亞拉岡」一角深植人心，演技早已有目共睹。他這次為了《幸福綠皮書》演出在紐約街頭求生存的義裔保鑣「大嘴東尼」，不惜增重20公斤來詮釋本尊，甚至大至講話的口音小至抽菸的姿勢，他均悉心揣摩，高還原度就連身為編劇的東尼之子都說「他根本就是我爸」。

而馬赫夏拉阿里在《幸福綠皮書》飾演的鋼琴師唐薛利（Don Shirley），不只為膚色掙扎，更多的時候，他為了「得到認同」而困擾，「我沒有見過像唐薛利這樣的人，他遵循著令他遭受屈辱對待的規則，接受著上流社會白人瞬間即逝的讚許，但卻能秉持著對自身的尊重而最終贏得他人的尊敬，能詮釋這位人物，是我畢生的榮幸。」他甚至認為，對比現在充滿暴戾的社會，就像電影中的那一句台詞「訴諸暴力是絕對贏不了的，只有尊嚴能夠戰勝一切。」

馬赫夏拉阿里表示：「小時候，我也曾經因為『渴望得到認同』，刻意以一些表面的裝扮來試圖影響別人對我的觀感，但長大後，才發現其實要別人認同你，你必須要先認同自己，對別人才會有同理心，人與人之間的溫暖都是從理解與關心對方開始，這也是這部電影想說的故事。」

美國在60年代，種族與歧視問題被視為習以為常，但電影《幸福綠皮書》透過兩位主角來描述膚色與階級的隔閡，維果莫天森坦言：「這部電影雖用詼諧的手法來敘述社會問題與種族歧異，但不論是60年代或是現今，其實我們都面臨著同樣的問題。」

維果莫天森希望能透過《幸福綠皮書》這部電影讓大家試著去尋找人與人之間的共同點，透過理解對方而產生同理心與包容心，「電影中，你可以看到這兩個人的看法與文化差異，有的很爆笑，但隨著劇情發展，他們找到了共同點，也能相互認同進而開誠布公，這是段相知相惜的友情。」