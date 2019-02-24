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傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　傅俊豪哭紅眼：我很糾結

記者林彥君／台北報導

傅達仁的兒子傅俊豪今（24日）舉辦安樂善終立法促進會，記者會中公開傅達仁服藥過程，傅俊豪看著爸爸的畫面，忍不住眼眶泛淚，傅俊豪透露，爸爸在執行安樂死後至今9個月，滑手機滑到看到爸爸的照片，心還是會難過，原本並不想曝光傅達仁最後身影，最後決定公開傅達仁的影片是想讓大家更了解安樂死。

▲▼傅達仁。（圖／傅俊豪提供）

▲記者會公開傅達仁執行安樂死過程。（圖／傅俊豪提供）

傅達仁遺孀鄭正玨希望兒子能把影片剪輯，讓更多人了解安樂死，傅俊豪才下定決心勇敢再看爸爸在安樂死的身影，傅俊豪忍住內心難過製作，影片一直在記者會前一天才完成，「爸爸在死亡時，在一個很平安喜樂的狀態下，在家人陪伴中安祥離世 ，爸爸給我勇氣，他的一些話語，時時刻刻環繞在我心中。」

▲▼安樂善終立法促進會成立大會,鄭正玨。（圖／記者李毓康攝）

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▲傅達仁遺孀鄭正玨看到影片拭淚。（圖／記者李毓康攝）

傅俊豪說在決定公開爸爸的畫面其實掙扎很久，當下也不希望影片出現爸爸把藥喝完的片段，怕有些人看到會怕，傅達仁服完藥，最後喝一口水，只有含在嘴巴，之後就靠著傅俊豪睡著，家人唱著詩歌送別，傅俊豪透露：「影片本來想自己留念，但看到爸爸在鏡頭前生龍活虎，想必爸爸也希望讓大家看見。」

▲▼安樂善終立法促進會成立大會,紀政,傅俊豪。（圖／記者李毓康攝）

▲紀政（右）出席安樂善終立法促進會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼安樂善終立法促進會成立大會,鄭正玨,傅俊豪。（圖／記者李毓康攝）

▲傅達仁遺孀鄭正玨、紅粉知己陳小姐和兒子傅俊豪舉辦安樂善終立法促進會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

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