香港波神「一直吉」NG11次爆笑直擊《好選喆》奧斯卡鐵口預測

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

記者王筱筑／綜合報導

榮登今年香港華語賀歲片票房冠軍的輕鬆喜劇《恭喜八婆》，導演彭浩翔與在香港有「E Cup波神」之稱的性感女神陳靜來台宣傳，接受《星光好選喆》專訪，還現場進行了「大波蓮VS大波喆」演技大PK，相當爆笑。

兩人也在《星光好選喆》節目中大聊拍片趣事；陳靜自爆曾經有瘋狂粉絲愛的告白，對方是一位服刑中的重刑犯，告白方式很特別「和犯罪手法一樣」。

另外台灣時間2月25日早上9點即將舉行的電影界年度盛事—第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，今年有好多精采好片參賽，就連超級英雄片《黑豹》都以商業片之姿，破天荒入圍了奧斯卡最佳影片，競爭非常激烈。《星光好選喆》主持人簡立喆要在本周節目中，為大家深入淺出分析，並且大膽預測奧斯卡各獎項的得主會是誰！

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▲《愛·欺》裡面葛倫克蘿絲的演技震懾全場。（圖／電影海報）

本屆奧斯卡最佳女主角，可說是競爭最大、討論度最熱的獎項，入圍的《羅馬》耶莉莎阿帕里西奧、《愛·欺》葛倫克蘿絲、《真寵》奧莉薇雅柯爾曼、《一個巨星的誕生》女神卡卡、《她的偽造遊戲》瑪莉莎麥肯錫都是演技派，從先前有「奧斯卡風向球」之稱的金球獎上，奧莉維亞柯爾曼和葛倫克蘿絲分別榮獲音樂喜劇類和戲劇類影后，兩位也無疑是奧斯卡影后提名者當中最有影后相的人選。

《星光好選喆》主持人立喆預測《愛．欺》的葛倫克蘿絲會是影后的最佳人選，因為她的演出扎實的撐起一部劇情平淡的電影。

也同樣競爭激烈的奧斯卡最佳男主角獎項當中，五部片有三部是傳記類型，無論是飾演迪克錢尼還是梵谷、或是皇后樂團主唱佛瑞迪默裘瑞，外型都模仿得很相似，其中《波西米亞狂想曲》的雷米馬利克呼聲最高，他更獲金球獎、美國演員工會獎、英國奧斯卡三座「奧斯卡前哨站」的最佳男主角獎，問鼎本屆奧斯卡影帝氣勢銳不可擋！

雷米馬利克將皇后合唱團主唱佛瑞迪默裘瑞充滿個人特色的肢體語言和舞蹈，模仿的唯妙唯肖、相當到位，再加上情感充沛的歌聲，等於他得顧到的層面，比其他部傳記片的演員還要多，所以今年奧斯卡眾多強手之下，雷米馬利克能再下一城獲得奧斯卡影帝機率相當高。

▲奧斯卡史上頭一遭有超級英雄電影入圍最佳影片。（圖／《黑豹》劇照）

至於最佳影片和最佳導演，題材相當多元化，立喆認為兩個大獎都應該會給《羅馬》一片。由於通常自傳電影和黑白電影，對於現今觀眾而言或許不夠討喜，但向來擅長拍攝無聲勝有聲的墨西哥籍導演艾方索柯朗，卻能夠駕馭得宜，結合兩個不討喜的電影元素還能讓觀眾如此買單與感動實屬不易。

5年前艾方索柯朗也曾以科幻片《地心引力》拿下奧斯卡最佳導演獎，他也是史上首位拿到奧斯卡最佳導演獎的拉丁美洲裔導演，而《羅馬》已經獲得去年威尼斯影展的最高榮譽金獅獎和今年初的金球獎，奧斯卡再入袋也不令人意外，期望這位拉丁美洲裔導演，能再度寫下影壇紀錄！

最佳男配角則是《幸福綠皮書》馬赫夏拉阿里，雖然衝擊感沒有《羅馬》強烈，但主持人立喆認為《幸福綠皮書》不僅是今年最值得看的好片之一，他在片中飾演的鋼琴家，勇於挑戰社會以及當時對膚色及弱勢族群不公的情況，還有他為戲苦練多月的琴藝表現，相信會替他繼2016年的電影《月光下的藍色男孩》後再拿一座奧斯卡最佳男配角獎。

最佳原創歌曲則看好叫好又叫座的《一個巨星的誕生》，這部片有當紅影星布萊德利庫柏及歌后女神卡卡加持，也被提名了八項奧斯卡，但在強敵環伺之下，今年唯一贏面最大的獎項，應該就是最佳原創歌曲《Shallow淺灘》這首優美的男女主角定情曲了。

本集節目還有燒腦驚悚片《密弒遊戲》主角群的獨家訪問，以及《祝你忌日快樂2》、《為副不仁》、《愛滿人間》的影評，都在由 「最專業的電影主播」簡立喆 主持，每周日晚上八點首播的《星光好選喆》。本周節目還會送出《馴龍高手2》的限量手提袋，影迷們千萬別錯過！

▼《密弒遊戲》影迷期待度很高。（圖／索尼影業提供）