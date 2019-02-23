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膝關節奧斯卡贏家預測　搭檔葉子謙即時評論

記者林彥君／台北報導

國際影壇盛事《第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮》於台灣時間25日上午登場，台視今年邀請影評人李光爵（膝關節）講評、葉子謙口譯。本屆熱門作品《真寵》與《羅馬》同時入圍10獎項，李光爵預測，「今年獎項可能會很分散，《羅馬》很可能拿最佳外語片跟攝影獎、《幸福綠皮書》也許是最後拿最佳影片的贏家。」

至於「最佳男主角獎」及「最佳女主角獎」，李光爵則認為維果莫天森和葛倫克蘿絲最有機會出線，「男生我希望是維果莫天森，雖然我知道外界應該喜歡雷米馬利克，但我喜歡維果那份裝粗人內心又有點纖細地表演，女主角我認為葛倫克蘿絲在《愛欺》中表現過人，希望機會站在她這邊。」

▲▼李光爵。（圖／台視提供）

▲李光爵擔任講評人。（圖／台視提供）

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本屆奧斯卡幾經波折，一開始的主持人事件、後又有獎項頒發橋段的爭議，不過漫威超級英雄電影《黑豹》入圍七項大獎、樂壇天后女神卡卡成為電影咖現身，仍是值得關注的焦點。

今年是奧斯卡金像獎自創立以來，第二度沒有主持人的頒獎典禮，李光爵表示很好奇主辦方會帶來甚麼樣的內容讓3小時典禮流暢完成，李光爵說：「一開始說5首歌只表演部份，後來又全部表演了。然後又說某4項不在典禮播出頒奬，結果吵到最後也全頒，我想看看引言人或是頒獎人會不會消譴一下，今年大會烏龍有夠多的。」

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