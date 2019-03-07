贈獎／史上最強搞笑雙人組《喜劇天團：勞萊與哈台》重現江湖啦！

娛樂中心／綜合報導
「勞萊與哈台」曾是全世界最受歡迎的喜劇雙人組合。他們幽默的表演不受語言和文化侷限，在世界各地擄獲大批粉絲。在1927年到1950年間，他們留下超過107部影像作品，其中還包括32部無聲短片、40部有聲短片、23部電影、12部客串演出。這些喜劇電影，在美國早期「古典好萊塢時期」當中佔有重要地位，不但使他們成為「搞笑」及「友誼」的代名詞，更被後世評價為影史最偉大的喜劇雙人組。
▲《喜劇天團：勞萊與哈台》3月22日上映。（圖／采昌國際多媒體提供）
一胖一瘦的「勞萊與哈台」，曾是世界上最受歡迎的喜劇雙人組，但隨著時間推移，這個「喜劇天團」的人氣卻逐漸下滑，逐漸消失在觀眾眼前。面對這樣的狀況，他們決定展開巡迴演出，試圖力挽狂瀾。雖然一開始觀眾寥寥可數，但他們憑藉絕佳默契、幽默橋段，以及說學逗唱的本領，逐漸抓回大批粉絲的心，最後甚至轟動到一票難求。不料此時，哈台（約翰萊利飾演）的健康出現警訊，而他與搭檔勞萊（史帝夫庫根飾演）之間，深埋在心中多年的矛盾也逐漸浮出檯面。在醫生的嚴正警告之下，哈台決定停止演出。不過深愛表演、更珍惜彼此友情的他們，又該如何放棄心目中最愛的舞台呢…？
▲▼《喜劇天團：勞萊與哈台》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
==== 參加活動！送你搶先看《喜劇天團：勞萊與哈台》====
◎活動時間：3/7(四)至3/11(一) 12:00止
◎活動辦法：
1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團
2.看完影片請在下方留言回答：「你會想找誰來跟妳一起組搞笑團體?」
立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓
◎得獎獎項： 《喜劇天團：勞萊與哈台》特映券一組(2張)
使用時間：3/18 (一) 19:00
使用地點：南港喜樂時代影城
◎得獎公布：3月11日（一）14：00公布於本活動頁面
◎領獎方式：
1.得獎人請臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目，提供身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用。
2.領獎方式：攜帶個人身分證或健保卡，至ETtoday新聞雲1F櫃台，地址：台北市南港區重陽路72號（近捷運昆陽站、或南港車站，可於昆陽站搭藍22至中視下車），證件提供現場核對領取資格，核對後歸還。得獎者可領取時間：週一至週五12：00-20：00如遇天災停班課、國定假日等不開放領取。本活動請於3月18日（一）17:00前取票，逾時未領取將喪失得獎資格，票券作廢處理。若無法領取者，則視同放棄。
3.如果需要請人代領，一樣請得獎者私訊代領者身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，並請代領者攜帶自己的身分證過來領取，現場核對身分即可。若發現將票券做2度販售的動作，也將取消資格。
4.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F