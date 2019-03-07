贈獎／史上最強搞笑雙人組《喜劇天團：勞萊與哈台》重現江湖啦！

娛樂中心／綜合報導

「勞萊與哈台」曾是全世界最受歡迎的喜劇雙人組合。他們幽默的表演不受語言和文化侷限，在世界各地擄獲大批粉絲。在1927年到1950年間，他們留下超過107部影像作品，其中還包括32部無聲短片、40部有聲短片、23部電影、12部客串演出。這些喜劇電影，在美國早期「古典好萊塢時期」當中佔有重要地位，不但使他們成為「搞笑」及「友誼」的代名詞，更被後世評價為影史最偉大的喜劇雙人組。





▲《喜劇天團：勞萊與哈台》3月22日上映。（圖／采昌國際多媒體提供）



一胖一瘦的「勞萊與哈台」，曾是世界上最受歡迎的喜劇雙人組，但隨著時間推移，這個「喜劇天團」的人氣卻逐漸下滑，逐漸消失在觀眾眼前。面對這樣的狀況，他們決定展開巡迴演出，試圖力挽狂瀾。雖然一開始觀眾寥寥可數，但他們憑藉絕佳默契、幽默橋段，以及說學逗唱的本領，逐漸抓回大批粉絲的心，最後甚至轟動到一票難求。不料此時，哈台（約翰萊利飾演）的健康出現警訊，而他與搭檔勞萊（史帝夫庫根飾演）之間，深埋在心中多年的矛盾也逐漸浮出檯面。在醫生的嚴正警告之下，哈台決定停止演出。不過深愛表演、更珍惜彼此友情的他們，又該如何放棄心目中最愛的舞台呢…？





▲▼《喜劇天團：勞萊與哈台》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）





==== 參加活動！送你搶先看《喜劇天團：勞萊與哈台》====

◎活動時間：3/7(四)至3/11(一) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

請繼續往下閱讀...