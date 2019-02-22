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膝關節／《一吻定情》做錯了什麼嗎？

文／膝關節

挾著《我的少女時代》全台4.1億，星馬與香港也都寫下不俗成績，更驚人的是該片目前仍是台灣電影在中國上映至今的票房保持王者，在中國有3.6億人民幣的高數字。頓時間導演陳玉珊與王大陸、宋芸樺、李玉璽全是熱門關鍵字。

▲▼一吻定情。（圖／yahoo）

眾望所歸的新作品，導演陳玉珊與王大陸再度合作了新片，不過並非是《我的少女時代》續集，而是大膽地挑戰《惡作劇之吻》的電影版。

就電影賣座表現來看，中國首日創下9千多萬人民幣數字，當然是得利於情人節上映當天節日氛圍，台灣則似乎在宣傳廣度火力無法像《我的少女時代》那樣炸裂，以至於目前到截稿期（2／22）全台票房累積約900萬。中國則已有1.6億人民幣數字。

▲▼《一吻定情》陳玉珊、王大陸專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲《一吻定情》導演陳玉珊及男主角王大陸。（圖／記者林敬旻攝）

相較於《我的少女時代》這數字當然算少了。

不過，真的是沒拍好？還是出了啥問題嗎？中國市場過於詭譎我們就不分析了，台灣市場很明顯受到年節時期的電影院人氣下滑有關係。

今年賀歲節慶比照去年同期少了1億左右的票房，換句話說，對於有些觀眾是走到電影院才意識注意到有哪些片上映的話，這些觀眾少了。再來是如果市場上明顯有口碑較佳的作品，台灣觀眾也會比較想買票。

很少有國片首周就能神炸裂，國片都在第二周才默默出線，打口碑戰是國片必然面對的不友善困難。管你第一周說得多好，觀眾就是要等PTT、網友、意見領袖說個兩句再思考一下。這時如果國片第二周還遇到好萊塢大片，那基本上已經等同宣判死刑。

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▲▼《一吻定情》劇照 。（圖／京騰娛樂提供）

▲《一吻定情》劇照 。（圖／京騰娛樂提供，以下皆同）

《一吻定情》開票，台灣部份確實不妙，宣傳廣度是一個問題(很多人當周也不知情有此片上映，國片宣傳要比操作好萊塢更用力才有辦法讓觀眾注意到這部片)。最理想的狀況是上映半年前就要有新聞操作，但這片到上映前一周才有宣發素材，就連預告片也只有一個。

這麼一來，使得網路流量也不足，看到預告片，觀眾也不等於記得。但沒有兩三波預告片洗關注度，等於觀眾都不知道有這部片，前期宣傳聲量過低，在當代一周有十來部片上映的映演常態，觀眾不知道你上映，其實很正常了。但國片就是需要大量聲量與試片反應(如《比悲傷更悲傷的故事》在校園就做足了6000人次的試片聲量)，前期聲量過低，使得觀眾不一定有信心買票捧場。

▲▼《一吻定情》劇照 。（圖／京騰娛樂提供）

另一個大問題，是這部片挑戰了很多少女們的浪漫神主牌：《惡作劇之吻》。由於當年偶像劇很經典，經典到讓人覺得不可侵犯。再來就是故事裡的高富冷帥哥天才江直樹，讓人很難對《我的少女時代》「徐太宇」王大陸這個角色劃上等號。

就我來說，我剛好沒看當年偶像劇，所以沒有包袱。中國蠻多觀眾是帶劍來挑戰看這部片，台灣當然沒那麼多，但因為偶像劇珠玉在前，陳玉珊版本到底好不好呢？

▲▼《一吻定情》劇照 。（圖／京騰娛樂提供）

答案是：很好笑。也很輕鬆，讓這套少女漫畫作品有了新的意思，能跟這年頭的時代氛圍組合。而王大陸少了那些痞痞壞，要裝帥沒問題，裝聰明就見仁見智，反正要看的是輕鬆喜劇，並不是高深藝術呀，怎麼這年頭大家看個喜劇要設限這麼多，那就不有趣了。

陳玉珊過去做的偶像劇會賣，《我的少女時代》也確實好，靠得是那種渾然天成的節奏，喜劇不好拍，《一吻定情》要把少女漫畫裡那些蠢傻萌拍出樣子，就是需要這種節奏。只能說這回票房不盡人意，但至少票房沒有雪崩式滑落，台灣這邊的單日票數都還是勉強過關，在這個《驚奇隊長》大片入港之前，觀眾這年頭對荷包裡的選擇也越來越嚴苛在乎CP值。

▲▼《一吻定情》劇照 。（圖／京騰娛樂提供）

私心覺得《一吻定情》的票房應該再往上衝一波，畢竟該有掌聲的作品，也該有相對應的票房。只是，對照台灣這波賀歲節的國片電影市場，也許《一吻定情》加總中國與其他市場之後，可能不算受傷最深的作品了。

●膝關節：
資深記者、影評人。曾任自由時報記者，採訪過各大國際影展。現任影城工作，在各媒體發表影評及樂評，著有《這不是一部愛情電影》與《大人的戀愛》

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膝關節, 一吻定情, 陳玉珊, 王大陸

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