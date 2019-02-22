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6歲女兒驚吐和媽媽分開住！　「小燕子」黃奕反擊爆料前夫…網揪：沒蓋章

▲▼黃奕工作室聲明，網友發現沒蓋章。（圖／翻攝自微博／黃奕工作室）

▲黃奕離婚後和女兒生活，不過近日遭前夫指控放女兒住出租屋。（圖／翻攝自微博／黃奕工作室）

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星黃奕和前夫黃毅清糾紛不斷，近日遭對方上傳影片，6歲女兒童音（黃芊玲）說「我是分開住的」，被控同居新男友「小和尚」，讓女兒和保母住在出租屋，掀起外界議論。她22日透過工作室發表聲明，強調與女兒生活美滿，並交由律師處理。

黃奕工作室的聲明中，指黃毅清等相關微博帳號上傳的影片，全是惡意誘導捏造的不實訊息。工作室強調她和女兒近年來一起生活，生活美滿幸福，在不打擾女兒規律的學習生活情況下，願意接受社會兒童保護相關法律機構的監督。

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黃毅清日前上傳影片，6歲小女兒說出「小和尚跟媽媽住一起，我住小房子跟張阿姨……我是分開住的」，同時孩子也說沒有一起吃飯，因為「媽媽睡得晚」等。他要奪回孩子的撫養權，並斥責黃奕簡直不敢相信她是妳親生的！後媽都沒妳這樣的！」

▲▼黃奕被前夫爆料交新男友，女兒住出租房。（圖／翻攝自微博／黃奕、黃毅清）

▲6歲女兒影片中說自己和媽媽分開住。（圖／翻攝自微博／黃毅清）

網友得知黃奕發聲明反擊，輪番力挺「不能再做一隻沉默的羔羊了」、「沒有行動傷害的是孩子」、「趕快處理他吧，簡直跟瘋子一樣，造了幾波謠了。」同時還有人留言「沒蓋章」，原來是發現聲明上沒有蓋律師事務所的印章。

▲▼黃奕工作室聲明，網友發現沒蓋章。（圖／翻攝自微博／黃奕工作室）

▲黃奕工作室聲明，網友發現沒蓋章。（圖／翻攝自微博／黃奕工作室）

▲▼黃奕工作室聲明，網友發現沒蓋章。（圖／翻攝自微博／黃奕工作室）

▲網友雖力挺黃奕，也有人提醒「沒蓋章。」（圖／翻攝自微博／黃奕工作室）

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