嘻哈屁孩夜店搭訕被當變態！　虧「陷阱妹」12天68萬人看

▲屁孩推出新歌。（圖／經紀人提供）

記者盧薇淩／台北報導

嘻哈新人歌手「屁孩 Ryan」向來搞怪不惜餘力，一首《陷阱妹》描述時下年輕女生流行的穿著以及使壞態度，歌詞幽默句句到位、加上洗耳的饒舌節奏，更自己男扮女裝演出陷阱妹，上架一天即進入台灣地區的發燒影片榜單，12天已經累積68萬人次觀看， 也讓「陷阱妹」一詞成為年輕族群的流行語彙。

屁孩Ryan表示，這次會發想出這首歌，完全是「意外插曲」，因為他很常去夜店表演，看到很多喜歡Trap風格的酷妹，他自戀地說：「我是陽光系饒舌歌手，每次想跟這些酷妹們聊天，她們都當我變態大叔叔....難道陽光暖男已經退流行了嗎？」百思不得其解時，剛好又看到一張「台北陷阱妹」的梗圖，頓時「文思泉湧」，一小時內就寫完了這首歌。

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為了拍攝這隻MV，屁孩Ryan在東區逛了好幾圈，也穿壞好幾件學妹的衣服。沒想到上架後反應出奇熱烈，於是就辦了一個活動#trapbaechallenge ，還自定「陷阱元年」請網友、粉絲們一起嗨，果真大家反應非常踴躍。有些網友畫圖投稿，連屁孩 Ryan的師妹陳瑾緗 Allyson都偷偷參與，他意外挑中網友與師妹的圖，「我覺得醜帥醜帥的，就想說印在T恤上限量發行，成為自己的第一個周邊商品！」戲稱自己是「被饒舌耽誤的成衣廠商」。