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直擊百老匯音樂劇《獅子王》後台！　服裝道具秘密大公開

直擊音樂劇《獅子王》後台（圖／記者李彥慧攝）

▲音樂劇《獅子王》的造型、道具都相當精緻，今天要帶大家直擊《獅子王》後台，看看後台的木偶技師及化妝師、服裝師等工作人員，演出前都做了那些準備！（圖／寬宏藝術提供、記者李彥慧攝）

記者李彥慧／採訪報導

全球知名的百老匯音樂劇《獅子王》今年7月將造訪台北小巨蛋。《獅子王》2008年首度於台北演出，當時演出28場造成轟動，相隔11年再度來台勢必再次吸引音樂劇迷搶票。ETtoday今天就帶大家到韓國首爾直擊《獅子王》後台，來看看後台服裝、木偶技師及化妝師等工作人員，演出前都做了那些準備！

直擊音樂劇《獅子王》後台（圖／記者李彥慧攝）

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▲來自台灣的木偶技師許幃泓，在團隊裡負責維修木法沙的管家-沙祖。

《獅子王》擁有令人驚豔讚嘆的視覺特效、創意無限的舞台道具，每到一個國家演出，就會徵選當地的工作人員，其中來自台灣的木偶技師許幃泓，之前有12年的製作布袋戲經驗，他在團隊裡負責維修木法沙的管家-沙祖的角色，他提到，沙祖是一隻鳥，脖子裡面是使用彈簧讓它能靈活的伸展，而身體是空心，整個重量大約1公斤，頭與身體的材質是碳纖維製作。

他表示，這裡有超過14個國家的人一起工作，可以接觸到不同文化，最重要的是讓他的英文進步很多，而且自己很喜歡沙祖這個角色，在這裡工作真的是夢想成真。

直擊音樂劇《獅子王》後台（圖／記者李彥慧攝）

▲《獅子王》每個角色都有深具特色的服裝和道具。

木偶技師提姆．盧卡斯（Tim Lucas）則是負責刀疤的面具，他提到，面具使用碳纖維製作，重量比較輕，演員邊唱邊跳較不會造成負擔。而刀疤的頭髮有加入天然的毛料來製作，他也說，面具如果要有整體性，必須再加上演員本身的表達，戴上面具後可以精準把角色特性演出來。

直擊音樂劇《獅子王》後台（圖／記者李彥慧攝）

▲獅子王是發生在非洲大草原的故事，化的妝都帶有非洲部落的元素。

而獅子王是發生在非洲大草原的故事，化的妝都帶有非洲部落元素，化妝師有時候一次要幫十個人以上化妝和補妝，速度必須要快，如果不是畫主要的角色，一個人大約10秒就能畫好。至於會不會很難卸妝呢？化妝師笑著說，演員們來的時候都自己準備熱毛巾和其他東西來卸妝，因為大家演完都很想快點回家。而演員從早到晚都帶著妝，他們也會準備椰子油來保養皮膚，隨時維持最好的狀態。

直擊音樂劇《獅子王》後台（圖／記者李彥慧攝）

▲▼演員的服飾上加了許多非洲部落的元素。

直擊音樂劇《獅子王》後台（圖／記者李彥慧攝）

服裝師蘇西．霍格（Suz Hogg）表示，巴疤的衣服大約花15分鐘來穿上，還要上色、加陰影，鞋子也要用手畫，每個不同的部位有不同材質去製作。而拉飛奇(Rafiki)的衣服上有許多非洲部落的元素，加了毛和其他裝飾品，手指的部份是竹製，讓她的手臂能看起來很長，它的身體也很長，呈現出狒狒的角色。而獅子王還有很多不同角色，他們都要透過服裝把角色的特性呈現出來。

百老匯音樂劇《獅子王》傑出的視覺藝術技巧、非凡的音樂表現和攝人心魄的舞蹈設計，精確且細緻的傳達滿滿生命堅毅與溫度，值得每一位觀眾細細品嚐，在2月23日中午12點起全面開始售票，民眾可得好好把握機會！

相關資訊可至寬宏售票www.kham.com.tw查詢

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關鍵字

百老匯, 獅子王, 後台, 服裝, 化妝, 道具

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