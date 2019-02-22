台灣女歌手被「南韓醫生這根」嚇哭　抽出來就放鬆了！

▲祈錦鈅南韓拍攝MV。（圖／WEBTVASIA Taiwan提供）

記者關韶文／台北報導

「國民女友」祈錦鈅首支單曲《比心小幸福 》MV大手筆砸7位數赴韓國拍攝，歌曲洗腦一聽就會，歌詞是集結七種語言我愛你分別是中文、英文、日文、韓文、泰文、法文、義大利文，呼應歌詞意境打造韓劇橋段情節，小鈅首次挑戰零下5度C穿著時尚春裝，相當勇猛！

本身在社群媒體有超高人氣的她，往往影片話題十足，最新MV上架隨即引起討論，讓男粉絲直呼國民女友魅力無法抵擋，小鈅開心表示：「感謝公司第一首歌就砸下重本打造規劃，剛看到MV時覺得很不真實，感覺自己好幸運，粉絲傳來上千條加油打氣的簡訊，本來不看好自己當歌手的家人們也認可現階段的演藝工作，從反對變成鼓勵作我的後盾。」

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▲▼祈錦鈅在南韓打針被嚇哭。（圖／WEBTVASIA Taiwan提供）

這次去拍攝還有個小插曲，可能是因為拍攝第一天實在太冷就感冒了，第二天因為感冒引起扁桃腺發炎腫起來，緊急就醫去抽了一管「膿血」出來，舒緩疼痛，怕打針的小鈅看到針就哭了，抽膿的過程更是哇哇叫，看完醫生馬上進行拍攝工作。

因為哭過之後整個身體放鬆，被導演要求對鏡頭放電，小鈅腦袋想著後面幾餐，因為感冒生病被禁止吃自己最喜歡的韓國烤肉和泡菜，真的悲從中來，腦補眼前滿滿的美食的表情，一雙電眼水汪汪的完全電力十足。