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「韓式炸雞」僑村只能排第二！韓國人激推炸雞店是這6家

台灣妞韓國媳 台灣妞韓國媳

我是一個誤打誤撞嫁到韓國的台灣妞，完全對韓國沒有熱忱的我，要在這裡重新..

文／台灣妞韓國媳、HI A DAY

來韓國玩不吃點韓式炸雞怎麼可以呢？！尤其韓國的炸雞真的夠嫩又多汁，三兩下吃完一隻全雞不是問題，但是越來越多朋友會跟小編說，每次都只吃僑村炸雞吃到好膩，所以來為大家整理韓國人票選的最愛炸雞品牌前六名！（根據2018年8月做的調查，票選出六家韓國人心目中的最愛炸雞店～）

第六名-NENE Chicken（네네치킨）

▲劉在錫代言NENE CHICKEN。（圖／翻攝自NENE CHICKEN臉書）

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之前由「國民MC」劉在錫大神代言而聞名，前陣子NENE炸雞進駐KAKAO TALK的送禮賣場，大家只要在聊天軟體裡手指輕鬆一按，就可以吃到多樣口味的炸雞，所以訂購率也霍霍霍的上升中，擠進排行榜中啦～

▲SEVENTEEN、NU`EST W代言NENE CHICKEN。（圖／翻攝自NENE CHICKEN臉書）

現在改由高人氣男團SEVENTEEN和NU'EST W同時加持代言，想必會有很多少女的晚餐也會是NENE炸雞了～

＊＊推薦口味
스노윙치즈：像下雪般撒上起司粉的濃郁口感

▲SEVENTEEN、NU`EST W代言NENE CHICKEN。（圖／翻攝自NENE CHICKEN臉書）

핫블링：辣中帶甜的醬料配上充滿魅力的青辣椒的組合，敢吃辣的人再嘗試~

▲SEVENTEEN、NU`EST W代言NENE CHICKEN。（圖／翻攝自NENE CHICKEN臉書）

第五名-MOM’TOUCH（맘스터치）

▲MOM’TOUCH。（圖／翻攝自MOM’TOUCH臉書）

MOM’TOUCH是韓國第二大的本土速食店，雖然是間賣漢堡的速食店，但其實炸雞更是他的強項！從韓國南部起家，慢慢紅回首爾，有點像台灣的丹丹漢堡（？），現在也有進駐台灣了，只是店數還比較少，也有很多是韓國限定的菜單，而且他的炸雞不乾不柴 ，來韓國蠻值得一吃～

＊＊推薦口味

마살라치킨：加入各式調味料和奶油、蒜末調製而成充滿印度風味的炸雞，有無法抵擋的香氣～

▲MOM’TOUCH。（圖／翻攝自MOM’TOUCH臉書）

第四名-BHC Chicken（BHC치킨）

▲全智賢代言BHC Chicken。（圖／翻攝自BHC Chicken臉書）

在路上看到全智賢女神，大概就是看到BHC炸雞的意思（XDDDD）。韓劇《來自星星的你》裡面整個把吃炸雞配啤酒發揚光大，剛好千頌伊現在來代言這家BHC，在韓國可以說是和僑村、NENE炸雞齊名的三大炸雞之一。小編自己大推BHC，真的是連原味炸雞都超級好吃！又嫩又多汁，放涼以後也很美味，而且分店超多、密集度很高，各大觀光景點應該都找得到。

＊＊推薦口味

맛초킹：由蒜蔥醬油調製的醬料炸雞，偏重口味一派其實吃起來有點台灣味XD，他可是BHC的招牌口味唷～

▲全智賢代言BHC Chicken。（圖／翻攝自BHC Chicken臉書）

뿌링클：超濃烈起司口感，不用沾醬就超有味道，裡面包含兩種起司和洋蔥及大蒜，愛吃起司的人應該來到天堂了～

▲全智賢代言BHC Chicken。（圖／翻攝自BHC Chicken臉書）

第三名-BBQ Chicken（BBQ치킨）

▲BTS防彈少年團代言BBQ Chicken。（圖／翻攝自BBQ Chicken臉書）

紅遍全世界的防彈少年團就是BBQ炸雞曾經的代言人！也是韓劇《鬼怪》中的炸雞牌子～BBQ搶攻的就是20-30代的年輕族群。這間炸雞標榜他們都是用橄欖油去油炸，所以比一般炸雞更不油膩，不過小編覺得這間炸雞的份量偏少一點～

＊＊推薦口味

황금올리브：黃金橄欖口味是BBQ的正宗招牌口味，超原味炸雞不需要其他醬料調味就可以吃出雞肉的多汁鮮甜，加上橄欖油的功勞讓外皮更加酥脆，難怪成為BBQ的必點之一！

▲BTS防彈少年團代言BBQ Chicken。（圖／翻攝自BBQ Chicken臉書）

第二名-僑村Chicken（교촌치킨）

▲僑村炸雞。（圖／翻攝自僑村炸雞官網）

僑村炸雞不用多說，相信大家都吃過一輪了XDDDDD，在韓國人心中僑村也有著屹立不搖的地位，但最近因為加盟店價格不一的糾紛讓炸雞地位跟著下滑了～

＊＊推薦口味

허니 오리지널：最多人喜歡的果然是這個經典原味蜂蜜，不想要重口味醬料，但也想試試原味以外的口感，就很適合這個微甜的蜂蜜口味，外層微甜和酥脆炸雞融合一體就是最厲害的地方啦！

▲僑村炸雞。（圖／翻攝自僑村炸雞官網）

第一名-Goobne Chicken（굽네치킨）
▲Goobne Chicken。（圖／翻攝自Goobne Chicken臉書）

第一名給了Goobne，跟小編心目中的冠軍一樣！跟其他炸雞不同的是，Goobne是用烤的！把肉汁完美收在一起，雖然少了酥脆外皮，但更清爽的烤雞系列把雞肉的精華全部包在一起，真的只能給一百根姆指說讚！

＊＊推薦口味

허니멜로：外層抹了一層蜂蜜甜美醬料，吃到裡面卻有陣陣辣味，一次有雙種口感難怪榮登冠軍中的冠軍！

▲Goobne Chicken。（圖／翻攝自Goobne Chicken臉書）

갈비천왕：提煉出傳統烤排骨滋味的醬料，和烤雞完美混合～

▲Goobne Chicken。（圖／翻攝自Goobne Chicken臉書）

下次來韓國有其他五種炸雞的選擇了～是不是好開心！每一晚外送一間不同口味的也不錯唷XDDDDDDD

（以上圖片皆翻攝自品牌官網或臉書）

台灣妞韓國媳

我是一個誤打誤撞嫁到韓國的台灣妞，完全對韓國沒有熱忱的我，要在這裡重新為我的人生開疆闢土，在這個臭名遠播的國家，開始我的新生活，發現其實，韓國沒這麼可怕啦^^"，了解更多請到粉絲團【HI A DAY】【台灣妞韓國媳】

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關鍵字

僑村, 韓式炸雞, 日韓風

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