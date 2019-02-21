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方媛跟3閨蜜合照！坐一排「變成4胞胎」　網驚：哪位是她？

記者李湘文／綜合報導

香港天王郭富城的老婆方媛原本是知名網紅，嫁給天王之後轉趨低調，目前已育有1個女兒，同時還懷有6個月的身孕。她近日挺孕肚出門放風，跟同為網紅的閨蜜聚會，並一起拍下合照，未料因為外型太相似，令網友吃驚：「請問哪位是方媛？」

▲郭富城護孕妻方媛。（圖／翻攝自微博／MK_fy）

▲方媛跟郭富城感情甜蜜。（圖／翻攝自微博／MK_fy）

方媛雖然身懷六甲，但從臉上完全看不出發胖，依然維持漂亮的鵝蛋臉，跟4位好姐妹手拉手合照。只不過，4人都有著尖瘦臉蛋、飄逸長髮，化妝風格也頗為相似，乍看之下難辨誰是誰，引起網友熱烈評論「請問哪位是方媛」、「原諒我臉盲，這是同一個人吧」、「長得都一樣啊」、「4胞胎」；但也有人一下子認出方媛，反駁「還是挺有辨識度的吧」。

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▲方媛跟網紅閨蜜合照。（圖／翻攝自微博）

▲方媛跟網紅閨蜜合照。（圖／翻攝自微博）

▲方媛（右二）跟網紅閨蜜合照，被調侃像四胞胎。（圖／翻攝自微博）

事實上，方媛自從跟郭富城公開戀情後，就一直受到網友放大關注，還不時被酸「整型臉」、「照片都長得不一樣」。但她正面回覆輿論，曾解釋自己長相變化的原因，主要是容易發胖，「很多人都會說：『為什麽今天妳的臉又不一樣？』就是我有時候會胖出來，有時候會瘦這樣。」雖然有時會被負評影響心情，但轉念一想「那我會更努力」，抱持樂觀態度。

▲方媛跟網紅閨蜜合照。（圖／翻攝自微博／MK_fy）

▲方媛曾回應整型傳聞，澄清只是容易發胖。（圖／翻攝自微博／MK_fy）

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