ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《通靈》女星遇抓交替　和女鬼共枕10年：從沒睡飽過

記者李欣容／台北報導

謝翔雅因演出《通靈少女》正妹學姐獲得關注，近來在東森新戲《愛情白皮書》造型與以往大不相同，讓劇迷大呼期待，從小就有靈異體質的她，在拍戲現場也碰到靈異事件，分享小時候曾被好兄弟脫下水的恐怖經驗。

▲▼謝翔雅與王淨對戲時遇好兄弟來湊熱鬧 。（圖／東森提供）

▲謝翔雅新造型，讓粉絲期待新劇。（圖／東森提供）

謝翔雅在國小的時候發現自己有靈異體質，她曾被好兄弟拖下海，「我看到有隻腐爛的手把我抓下去，雖然當時我被救上岸了，但從此『她』就一直跟著我，我也能看到其他的好兄弟，直到高中『她』才離開。」

請繼續往下閱讀...

▲▼謝翔雅與王淨對戲時遇好兄弟來湊熱鬧 。（圖／東森提供）

▲謝翔雅和女鬼共枕10年。（圖／東森提供）

謝翔雅也因此身體也變得很差，隨便一場小感冒都會變得很嚴重，若在拍戲時生病，都會住院或送醫吊點滴，直到她拍《通靈少女》時，遇到一位師父才把她的「鬼眼」給關起來，也是那之後，她才感受到真正睡飽的感覺，現在就連洗澡都會戴著平安符。

▲▼謝翔雅與王淨對戲時遇好兄弟來湊熱鬧 。（圖／東森提供）

▲謝翔雅平安符不離身。（圖／東森提供）

本以為有平安符保佑就沒事，但沒想到在《愛情白皮書》拍攝過程中，謝翔雅都因造型問題將平安符拿下，兩次都碰上好兄弟，「有一次我跟王淨對戲，我跟攝影師都聽到有一個女生發出呵呵呵、很尖銳的笑聲，從走廊快步跑過去的聲音，但其他人都沒有聽到。」甚至在殺青宴上，她也在廁所看到鬼影，讓她當晚嚇到不敢再進廁所。

▲▼謝翔雅與王淨對戲時遇好兄弟來湊熱鬧 。（圖／東森提供）

▲謝翔雅與王淨（左）對戲時遇好兄弟來湊熱鬧。（圖／東森提供）

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

推薦閱讀

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！　偷拍PO網掀暴動：真的帥

常幫女友付錢養成公主病？　蘿莉塔戳破「交往4真相」痛罵：你就是犯賤

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　還原錄影真相：真的很對不起

宋慧喬爆婚變全因「這異常反應」！　網狂翻IG揪出「關鍵證據」

快訊／吳建豪確定離婚！　「連寄2封協議書」斷百億妻

宋慧喬手上婚戒「真的拔了」　大陸微博討論度炸開！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！　偷拍PO網掀暴動：真的帥

常幫女友付錢養成公主病？　蘿莉塔戳破「交往4真相」痛罵：你就是犯賤

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　還原錄影真相：真的很對不起

宋慧喬爆婚變全因「這異常反應」！　網狂翻IG揪出「關鍵證據」

快訊／吳建豪確定離婚！　「連寄2封協議書」斷百億妻

宋慧喬手上婚戒「真的拔了」　大陸微博討論度炸開！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

謝翔雅, 王淨, 愛情白皮書, 通靈少女

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 千萬網紅咪蒙帳號全面關閉！　全因「這篇文章」被罵爆
  2. 被小22歲億萬富翁下跪求婚　高宇蓁打槍：病得很難醫！
  3. 蘇打綠休團2年…青峰洩「重組心聲」　曝成員近況
  4. 激似田馥甄！陳綺貞「綠髮低頭紅唇」　網一看神角度驚呼了
  5. 林青霞「已讀不回」惹怒高愛倫　5千字挽回閨蜜情
  6. 方媛跟3閨蜜合照！坐一排「變成4胞胎」　網驚：哪位是她？
  7. 全英音樂獎「The 1975」奪大贏家　霸氣「公開反厭女症」
  8. 小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」
  9. 吳汶芳葡萄牙爽玩14天　「小資絕招」機加酒只要6萬！
  10. JYP新女團ITZY刷新紀錄！9天奪音樂節目第一「韓女團最快」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366