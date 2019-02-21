《通靈》女星遇抓交替　和女鬼共枕10年：從沒睡飽過

記者李欣容／台北報導

謝翔雅因演出《通靈少女》正妹學姐獲得關注，近來在東森新戲《愛情白皮書》造型與以往大不相同，讓劇迷大呼期待，從小就有靈異體質的她，在拍戲現場也碰到靈異事件，分享小時候曾被好兄弟脫下水的恐怖經驗。

▲謝翔雅新造型，讓粉絲期待新劇。（圖／東森提供）

謝翔雅在國小的時候發現自己有靈異體質，她曾被好兄弟拖下海，「我看到有隻腐爛的手把我抓下去，雖然當時我被救上岸了，但從此『她』就一直跟著我，我也能看到其他的好兄弟，直到高中『她』才離開。」

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▲謝翔雅和女鬼共枕10年。（圖／東森提供）

謝翔雅也因此身體也變得很差，隨便一場小感冒都會變得很嚴重，若在拍戲時生病，都會住院或送醫吊點滴，直到她拍《通靈少女》時，遇到一位師父才把她的「鬼眼」給關起來，也是那之後，她才感受到真正睡飽的感覺，現在就連洗澡都會戴著平安符。

▲謝翔雅平安符不離身。（圖／東森提供）

本以為有平安符保佑就沒事，但沒想到在《愛情白皮書》拍攝過程中，謝翔雅都因造型問題將平安符拿下，兩次都碰上好兄弟，「有一次我跟王淨對戲，我跟攝影師都聽到有一個女生發出呵呵呵、很尖銳的笑聲，從走廊快步跑過去的聲音，但其他人都沒有聽到。」甚至在殺青宴上，她也在廁所看到鬼影，讓她當晚嚇到不敢再進廁所。





▲謝翔雅與王淨（左）對戲時遇好兄弟來湊熱鬧。（圖／東森提供）