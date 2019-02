GD為了老佛爺浮出水面！IG狂發8張「象徵意義照」悼念

記者吳孟庭/綜合報導

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)19日因胰臟癌於巴黎醫院過世,享壽85歲,消息傳出連當兵後鮮少發文的南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon,都難得浮出水面PO文,兩人交情甚好,傳出惡耗後他以8張圖片弔念:「願他安息」。

▲老佛爺逝世,GD IG發文悼念。(圖/翻攝自GD IG)

G-Dragon在個人Instagram上PO出幾張非常有紀念意義的照片,包含他和眾多好萊塢巨星參加香奈兒高級訂製服晚宴的合照,裡面有老佛爺的身影;還有南韓時尚雜誌《VOGUE》20周年的封面,當時是由卡爾拉格斐親自掌鏡,為GD拍下多組封面照,更不用說他和老佛爺的合照等多組充滿象徵意義的照片。

▲GD登上雜誌封面照片,有多組是由老佛爺親自掌鏡。(圖/翻攝自GD IG)

GD寫下「星星誕生與離去,願他安息(Star is born and gone. RIP)」弔念老佛爺。其實他一直是香奈兒的愛好者,2014年左右每年都受邀參加香奈兒的時裝秀,和卡爾拉格斐建立好交情,老佛爺更曾讚美他是最酷的音樂家,更大讚他的時尚:「我喜歡他的風格,他有搞怪的一面,卻從來不顯女孩子氣。(I like his style, he can be playful but never girly.)」

GD現在正在服役,其實2月中曾經睽違1年多在IG上發文,貼出幾句尼采名言,不過後來便刪除了。現在為了老佛爺再度重回IG,顯見對好友的重視與嘆息。此外不少韓星也發文哀悼,包含CL、BLACKPINK的Jennie、宋慧喬、日本女星水原希子、GOT7王嘉爾(Jackson)、少女時代潤娥、Super Junior始源、全智賢、秀智等。