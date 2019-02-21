GD為了老佛爺浮出水面！IG狂發8張「象徵意義照」悼念

記者吳孟庭／綜合報導

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）19日因胰臟癌於巴黎醫院過世，享壽85歲，消息傳出連當兵後鮮少發文的南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon，都難得浮出水面PO文，兩人交情甚好，傳出惡耗後他以8張圖片弔念：「願他安息」。

▲老佛爺逝世，GD IG發文悼念。（圖／翻攝自GD IG）

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G-Dragon在個人Instagram上PO出幾張非常有紀念意義的照片，包含他和眾多好萊塢巨星參加香奈兒高級訂製服晚宴的合照，裡面有老佛爺的身影；還有南韓時尚雜誌《VOGUE》20周年的封面，當時是由卡爾拉格斐親自掌鏡，為GD拍下多組封面照，更不用說他和老佛爺的合照等多組充滿象徵意義的照片。

▲GD登上雜誌封面照片，有多組是由老佛爺親自掌鏡。（圖／翻攝自GD IG）

GD寫下「星星誕生與離去，願他安息（Star is born and gone. RIP）」弔念老佛爺。其實他一直是香奈兒的愛好者，2014年左右每年都受邀參加香奈兒的時裝秀，和卡爾拉格斐建立好交情，老佛爺更曾讚美他是最酷的音樂家，更大讚他的時尚：「我喜歡他的風格，他有搞怪的一面，卻從來不顯女孩子氣。（I like his style, he can be playful but never girly.）」

GD現在正在服役，其實2月中曾經睽違1年多在IG上發文，貼出幾句尼采名言，不過後來便刪除了。現在為了老佛爺再度重回IG，顯見對好友的重視與嘆息。此外不少韓星也發文哀悼，包含CL、BLACKPINK的Jennie、宋慧喬、日本女星水原希子、GOT7王嘉爾（Jackson）、少女時代潤娥、Super Junior始源、全智賢、秀智等。