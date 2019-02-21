漫威征戰奧斯卡-1／突破91年高牆！「6個歷史關鍵」助攻《黑豹》最佳影片

記者洪文／綜合報導

漫威電影《黑豹》（Black Panther）是奧斯卡91年來首部入圍「最佳影片」的超級英雄電影，而且一次提名7項大獎創下漫威工作室歷年之最。儘管超級英雄片票房賣座，演員也是實力派演員，可是一直飽受批評失去電影的多元性，奧斯卡最多入圍技術獎項，放眼歷史，其實有6個重要歷史關鍵改變，造就如今這樣的成就。

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▲《黑豹》入圍奧斯卡最佳影片、美術設計、配樂、原創電影歌曲、服裝設計、混音7項大獎。（圖／迪士尼提供）



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1. DC電影《黑暗騎士》2009年未入圍最佳影片

導演克里斯多夫諾蘭執導《蝙蝠俠：黑暗騎士》叫好又叫座，入圍奧斯卡8項大獎，卻沒有提名最佳影片引發爭議，隔年最佳影片入圍名額由原本5部片，改為提名5至10部，希望鼓勵小眾藝術片及商業電影，諾蘭不覺得遭受冷落，還說自己的電影改變奧斯卡規則而感到榮幸。

2.《星際異攻隊》2015年入圍最佳妝髮獎

過去《鋼鐵人》、《復仇者聯盟》、《美國隊長2》等超級英雄片通常只有入圍一項最佳視覺效果獎，直到《星際異攻隊》2015年入圍最佳妝髮獎，開啟了超級英雄電影的里程碑，後來DC電影《自殺突擊隊》2017年成功獲得最佳妝髮獎。

3. 2016年奧斯卡好白（#OscarsSoWhite）

第88屆奧斯卡男、女演員獎項20位入圍者全是白人，缺乏黑人明星，而且已是第2年如此情形，前一年獲得終身成就獎的大導演史派克李發表公開信譴責美國影藝學院「太白」，而黑人男星威爾史密斯與太太也嚴正抗議種族歧視，並宣布拒絕出席奧斯卡頒獎典禮，外界稱為「奧斯卡好白」運動。

其實奧斯卡由美國影藝學院會員投票選出，會員為終身制，且94％白人、76％男人、平均年齡高達63歲，當年主席艾薩克斯承諾改革，決定2020年前倍增女性與少數族裔的會員人數，而會員必須10年汰換一次，隔年丹佐華盛頓入圍最佳男主角，且黑人電影《月光下的藍色男孩》獲得最佳影片。

4. 福斯影片《羅根》2017年入圍改編劇本

「金鋼狼」休傑克曼封刀之作《羅根》2017年成為首部超級英雄片提名最佳改編劇本，推翻「超級英雄片都只是娛樂片」的刻板印象，不只是重視視覺特效，也有注重電影內容的電影，可惜仍無法擠入最佳影片提名行列，休傑克曼、「X教授」派崔克史都華亦沒被提名最佳男主角及男配角。

▲《黑豹》建構出完整世界觀聚焦種族議題，體現黑人文化和非洲歷史。（圖／迪士尼提供）



5. 《黑豹》榮登美國影史漫威最賣座電影

《黑豹》北美票房7億美金，不僅是漫威史上最賣座電影，更超越《鐵達尼號》榮登影史票房第3，僅次於《阿凡達》、《星際大戰7》 ，而全球票房超過13億美金（約400億台幣），僅次於《復仇者聯盟3》，爛番茄網站獲得97％高分，叫好又叫座，打破好萊塢「黑人電影沒票房」的神話，也是對黑人電影工作者的肯定。

6. 詭異的獎季風向球

今年獎季風向詭局，沒有任何聲勢特別高的電影，《黑豹》雖未在金球獎、製片工會獎與導演工會獎獲獎，卻在第25屆美國演員工會獎（SAG）獲得「整體演出獎」，且金球獎兩大贏家《幸福綠皮書》、《波希米亞狂想曲》在奧斯卡提名項目反而沒有《黑豹》多，畢竟投票機制不同，仍有機會獲獎。

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