方芳18歲孫女首亮相！　「星三代」拿主持棒奶奶超嚴厲

記者林彥君／台北報導

資深藝人方芳主導的美食文化節目《儒林芳味》，今（20日）在大陸安徽省全椒縣舉行開機發佈會，方芳擔任節目總製片人，兒子李為曾是歌手，18歲的孫女謝靜汶頂著「星三代」光環出道，擔任外景主持人，這是謝靜汶出道後，首度在媒體前亮相。

▲方芳（左2）、謝靜汶（左3）。（圖／儒林芳味提供）

謝靜汶在美國出生長大，剛從美國念完高中，目前已待在北京近半年，方芳笑說，以前常跟孫女說走演藝圈很辛苦，孫女出幾次外景後覺得很好玩，於是決定留下。方芳沒有介入孫女的工作內容，「麻將桌上無親戚，我工作時也無親戚，看到不對的馬上提出，一點也不馬虎。」

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▲方芳和孫女。（圖／儒林芳味提供）

方芳透露，當年她對兒子李為的選擇從不插手，「他決定回美國，不到40歲就退休，每天養花、養狗，現在又迷上騎腳踏車。」至於謝靜汶有沒有遺傳到好歌喉？謝靜汶謙稱自己歌唱得不是那麼好，應該會先以演戲、主持為主，如果有機會，想到台灣發展。

謝靜汶透露，從完全看不懂中文，到現在已經可以讀基本的簡體字、繁體字，目前計劃留在大陸讀大學，不過因為中文識讀能力還不夠好，希望把中文練更熟後再考大學，至於念哪方面的科系則還不確定。

▲方芳（右2）的孫女謝靜汶（右1）首次亮相。（圖／儒林芳味提供）