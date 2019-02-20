ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

方芳18歲孫女首亮相！　「星三代」拿主持棒奶奶超嚴厲

記者林彥君／台北報導

資深藝人方芳主導的美食文化節目《儒林芳味》，今（20日）在大陸安徽省全椒縣舉行開機發佈會，方芳擔任節目總製片人，兒子李為曾是歌手，18歲的孫女謝靜汶頂著「星三代」光環出道，擔任外景主持人，這是謝靜汶出道後，首度在媒體前亮相。

▲▼方芳、謝靜汶。（圖／儒林芳味提供）

▲方芳（左2）、謝靜汶（左3）。（圖／儒林芳味提供）

謝靜汶在美國出生長大，剛從美國念完高中，目前已待在北京近半年，方芳笑說，以前常跟孫女說走演藝圈很辛苦，孫女出幾次外景後覺得很好玩，於是決定留下。方芳沒有介入孫女的工作內容，「麻將桌上無親戚，我工作時也無親戚，看到不對的馬上提出，一點也不馬虎。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 方芳和孫女。（圖／儒林芳味提供）

▲方芳和孫女。（圖／儒林芳味提供）

方芳透露，當年她對兒子李為的選擇從不插手，「他決定回美國，不到40歲就退休，每天養花、養狗，現在又迷上騎腳踏車。」至於謝靜汶有沒有遺傳到好歌喉？謝靜汶謙稱自己歌唱得不是那麼好，應該會先以演戲、主持為主，如果有機會，想到台灣發展。

謝靜汶透露，從完全看不懂中文，到現在已經可以讀基本的簡體字、繁體字，目前計劃留在大陸讀大學，不過因為中文識讀能力還不夠好，希望把中文練更熟後再考大學，至於念哪方面的科系則還不確定。

▲▼方芳、謝靜汶。（圖／儒林芳味提供）

▲方芳（右2）的孫女謝靜汶（右1）首次亮相。（圖／儒林芳味提供）

李榮浩看到練習生「冷漠臉」　低頭竊笑：我不敢看他

推薦閱讀

宋慧喬手上婚戒「真的拔了」　大陸微博討論度炸開！

小辣椒宣布從漫威宇宙退休！　掰了11年鋼鐵人CP

潘瑋柏虧「滑板車都比妳高」　鄧紫棋回嗆5字…網笑哭

1個月吃飯花掉4.5萬！　9歲星二代「手鍊價曝光」衝熱搜冠軍

「亞洲最美」Clara富商老公曝光！驚人身家根本現實版玄彬

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　還原錄影真相：真的很對不起

被爆假面甜心害慘同門！郭雪芙連發2篇文說話了

嚴立婷女兒才1歲你敢信？　超過「183公分」張智峰大腿

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

徐若瑄親姊22歲嫩照曝光！　酷臉幫撐傘「2超潮配件」成亮點

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

宋慧喬手上婚戒「真的拔了」　大陸微博討論度炸開！

小辣椒宣布從漫威宇宙退休！　掰了11年鋼鐵人CP

潘瑋柏虧「滑板車都比妳高」　鄧紫棋回嗆5字…網笑哭

1個月吃飯花掉4.5萬！　9歲星二代「手鍊價曝光」衝熱搜冠軍

「亞洲最美」Clara富商老公曝光！驚人身家根本現實版玄彬

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　還原錄影真相：真的很對不起

被爆假面甜心害慘同門！郭雪芙連發2篇文說話了

嚴立婷女兒才1歲你敢信？　超過「183公分」張智峰大腿

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

徐若瑄親姊22歲嫩照曝光！　酷臉幫撐傘「2超潮配件」成亮點

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 艾薇兒認愛了！　親揭與億萬小開「交往時間點」
  2. 茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　還原錄影真相：真的很對不起
  3. 方芳18歲孫女首亮相！　「星三代」拿主持棒奶奶超嚴厲
  4. 路人搬重物險掉落！黃景瑜「2次直接無視」　女星出手幫反挨罵
  5. 男星再現「經典天團」身影　本尊孫女爆哭：曾祖父重生了！
  6. 邱澤《誰先愛上他的》獲大阪亞洲電影節「亞洲之星獎」　
  7. 孫安佐剪新髮型「耳上3cm全剃光」！　帽子一摘下…網友全驚呆
  8. 慎入！《嬰魂不散》男童「生吞蜘蛛」　戲院下令禁貼海報
  9. 女神形象崩壞！劉仁娜在李棟旭面前打呼　糗到慌張逃跑
  10. 潘瑋柏虧「滑板車都比妳高」　鄧紫棋回嗆5字…網笑哭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366