ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

羅友志和老婆分居8年患憂鬱症　急問離婚「需要通姦罪嗎」

記者林彥君／台北報導

資深媒體人羅友志日前上高點綜合台《震震有詞》，羅友志的婚姻維持14年育有一子，但和老婆分居8年，老婆也是公眾人物，兩人進出電視台化妝間，總會被問到「你怎麼沒帶老婆去吃飯？」同事們私下竊竊私語討論他們二人的關係，讓他不知如何回答。

羅友志為想趕快解決離婚關係，竟然問起現場律師「通姦罪是必然離婚的要件嗎？」馬上被主持人謝震武律師阻止，劉韋廷律師補充說：「無論是老公或老婆犯錯，做錯的哪一方是不能訴請離婚的。」讓羅友志打消這種奇怪的念頭。

▲▼羅友志。（圖／高點提供）

▲羅友志（右）。（圖／高點提供）

請繼續往下閱讀...

羅友志和老婆同住一屋簷下，完全毫無互動，連太太跟小孩出國都不知道，羅友志為了掩飾婚姻的貌合神離，還會將前一日錄影的便當帶回家，隔天一早起來將便當裡的菜裝進便當盒，佯裝是太太做的愛心便當。每天活在謊言底下的羅友志因此罹患憂鬱症，甚至產生想自殺的念頭，「如果我真的結束生命，太太是不是會帶著小孩到靈堂前看我的照片，跟小孩說我是他爸爸。」

律師團聽完，紛紛表示羅友志為了做出婚姻美滿的假象，做出許多讓旁人誤會的舉動，其實對他要打離婚官司非常不利，李怡貞律師表示：「因為旁人都可以舉證羅的太太對他很好，又是準備便當又是照顧生活起居，要打贏離婚官司相對困難。」

▲▼ 謝震武。（圖／高點提供）▲▼ 謝震武。（圖／高點提供）
▲主持人謝震武。（圖／高點提供）

羅友志與太太的婚姻不順遂，連帶影響到他與小孩的互動，他說：「我跟太太、小孩同住一屋簷下，但我跟孩子不能單獨相處，要帶孩子出門還得經過他媽媽同意批准。」甚至連孩子回到家要跟爸爸玩，玩得正開心時，太太便會出聲要孩子離開羅的房間，羅友志感嘆，跟自己的孩子還要被限制只能玩三分鐘、五分鐘。兩人離婚官司仍在持續中，羅只希望不要影響到孩子成長為優先。

推薦閱讀

小辣椒宣布從漫威宇宙退休！　掰了11年鋼鐵人CP

婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！　情侶閃照曝光…網秒懂：認愛前奏

五熊原來很有料！　婚紗開V「超兇掉半球」網激動：娶了

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

李毓芬「鵝蛋臉再進化」　拿掉口罩...「雙頰壯如山」蘋果肌超繃

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

Mei打麻將踩雷…阿弟當街爆氣「給我下車」！　女兒目睹嚇哭

嚴立婷女兒才1歲你敢信？　超過「183公分」張智峰大腿

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小辣椒宣布從漫威宇宙退休！　掰了11年鋼鐵人CP

婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！　情侶閃照曝光…網秒懂：認愛前奏

五熊原來很有料！　婚紗開V「超兇掉半球」網激動：娶了

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

李毓芬「鵝蛋臉再進化」　拿掉口罩...「雙頰壯如山」蘋果肌超繃

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

Mei打麻將踩雷…阿弟當街爆氣「給我下車」！　女兒目睹嚇哭

嚴立婷女兒才1歲你敢信？　超過「183公分」張智峰大腿

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《雞不可失》票房登影史第二！演員髮型竟參考知名饒舌歌手
  2. 「解怨脈」朱智勛爆拍戲暈倒2次！　當場跌在鐵軌上
  3. 竇靖童2門牙全斷一半！　爽曬照撞臉《火影忍者》的他
  4. 宋慧喬手上婚戒「真的拔了」　大陸微博討論度炸開！
  5. 梵谷非自殺？學者爆：兇手是他　百年「傳奇帳本」出土
  6. 林志玲認真考慮「交友軟體」擇偶！公開暱稱：可以來找我
  7. 《大學生》李艾懷孕了！　自拍曝「凸肚照」陸網狂喜
  8. 林志玲願當高雄代言人：這是榮幸！　「人情味無可取代」
  9. 1個月吃飯花掉4.5萬！　9歲星二代「手鍊價曝光」衝熱搜冠軍
  10. 羅友志和老婆分居8年患憂鬱症　急問離婚「需要通姦罪嗎」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366