羅友志和老婆分居8年患憂鬱症　急問離婚「需要通姦罪嗎」

記者林彥君／台北報導

資深媒體人羅友志日前上高點綜合台《震震有詞》，羅友志的婚姻維持14年育有一子，但和老婆分居8年，老婆也是公眾人物，兩人進出電視台化妝間，總會被問到「你怎麼沒帶老婆去吃飯？」同事們私下竊竊私語討論他們二人的關係，讓他不知如何回答。

羅友志為想趕快解決離婚關係，竟然問起現場律師「通姦罪是必然離婚的要件嗎？」馬上被主持人謝震武律師阻止，劉韋廷律師補充說：「無論是老公或老婆犯錯，做錯的哪一方是不能訴請離婚的。」讓羅友志打消這種奇怪的念頭。

▲羅友志（右）。（圖／高點提供）

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羅友志和老婆同住一屋簷下，完全毫無互動，連太太跟小孩出國都不知道，羅友志為了掩飾婚姻的貌合神離，還會將前一日錄影的便當帶回家，隔天一早起來將便當裡的菜裝進便當盒，佯裝是太太做的愛心便當。每天活在謊言底下的羅友志因此罹患憂鬱症，甚至產生想自殺的念頭，「如果我真的結束生命，太太是不是會帶著小孩到靈堂前看我的照片，跟小孩說我是他爸爸。」

律師團聽完，紛紛表示羅友志為了做出婚姻美滿的假象，做出許多讓旁人誤會的舉動，其實對他要打離婚官司非常不利，李怡貞律師表示：「因為旁人都可以舉證羅的太太對他很好，又是準備便當又是照顧生活起居，要打贏離婚官司相對困難。」



▲主持人謝震武。（圖／高點提供）

羅友志與太太的婚姻不順遂，連帶影響到他與小孩的互動，他說：「我跟太太、小孩同住一屋簷下，但我跟孩子不能單獨相處，要帶孩子出門還得經過他媽媽同意批准。」甚至連孩子回到家要跟爸爸玩，玩得正開心時，太太便會出聲要孩子離開羅的房間，羅友志感嘆，跟自己的孩子還要被限制只能玩三分鐘、五分鐘。兩人離婚官司仍在持續中，羅只希望不要影響到孩子成長為優先。