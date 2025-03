奧斯卡不斷更新／《艾諾拉》西恩貝克奪導演獎！　安德林布洛迪二獲影帝

記者蕭采薇/綜合報導

一年一度電影界最大盛會!奧斯卡金像獎台灣時間3日在洛杉磯好萊塢杜比劇院舉行。本屆入圍大黑馬的《粗獷派建築師》男主角安德林布洛迪繼《戰地琴人》後,第二次獲得奧斯卡影帝的殊榮。而西恩貝克以《艾諾拉》拿下最佳導演,入圍四獎已拿下三獎,僅剩一個最佳影片尚未公布,有望「大滿貫」。

最佳男配角

《跳痛之旅》基倫考克金

▲基倫考克金(Kieran Culkin)獲得最佳男配角,成為今年奧斯卡第一位得獎者。(圖/路透)

[廣告]請繼續往下閱讀...

最佳動畫長片

《喵的奇幻漂流》

最佳動畫短片

《柏樹陰影下》

最佳服裝設計

《魔法壞女巫》羅塔茲威爾(Paul Tazewell)

▲《魔法壞女巫》。(圖/環球影業提供)



最佳原創劇本

《艾諾拉》

最佳改編劇本

《秘密會議》

最佳妝造

《懼裂》

最佳剪輯

《艾諾拉》

▲《艾諾拉》敘述性工作者的故事。(圖/UIP提供)

最佳女配角獎

《璀璨女人夢》柔伊莎達娜

▲《璀璨女人夢》柔伊莎達娜。(圖/CATCHPLAY提供)

最佳美術設計

《魔法壞女巫》

最佳原創歌曲

《El Mal》(電影:《璀璨女人夢》)

最佳紀錄短片

《紐約愛樂:唯一的她》(The Only Girl in the Orchestra)

最佳紀錄片

《你的國,我的家》(No Other Land)

最佳音效

《沙丘:第二部》

最佳視覺特效

《沙丘:第二部》

最佳短片

《I’m Not a Robot》

最佳攝影

《粗獷派建築師》

最佳國際影片

巴西《我依然在此》(I’m Still Here)

最佳原創音樂

《粗獷派建築師》

最佳男主角獎

《粗獷派建築師》安德林布洛迪

▲《粗獷派建築師》安德林布洛迪(Adrien Brody)。(圖/路透)

最佳導演

《艾諾拉》西恩貝克