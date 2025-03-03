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奧斯卡不斷更新／《艾諾拉》西恩貝克奪導演獎！　安德林布洛迪二獲影帝

記者蕭采薇／綜合報導

一年一度電影界最大盛會！奧斯卡金像獎台灣時間3日在洛杉磯好萊塢杜比劇院舉行。本屆入圍大黑馬的《粗獷派建築師》男主角安德林布洛迪繼《戰地琴人》後，第二次獲得奧斯卡影帝的殊榮。而西恩貝克以《艾諾拉》拿下最佳導演，入圍四獎已拿下三獎，僅剩一個最佳影片尚未公布，有望「大滿貫」。

最佳男配角
《跳痛之旅》基倫考克金 

▲基倫考克金（Kieran Culkin）奧斯卡最佳男配角。（圖／路透）

▲基倫考克金（Kieran Culkin）獲得最佳男配角，成為今年奧斯卡第一位得獎者。（圖／路透）

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最佳動畫長片
《喵的奇幻漂流》 

最佳動畫短片
《柏樹陰影下》

最佳服裝設計
《魔法壞女巫》羅塔茲威爾（Paul Tazewell）

▲《魔法壞女巫》。（圖／環球影業提供）

▲《魔法壞女巫》。（圖／環球影業提供）

最佳原創劇本
《艾諾拉》

最佳改編劇本
《秘密會議》

最佳妝造
《懼裂》

最佳剪輯 
《艾諾拉》

▲《艾諾拉》。（圖／UIP提供）

▲《艾諾拉》敘述性工作者的故事。（圖／UIP提供）

最佳女配角獎
《璀璨女人夢》柔伊莎達娜

▲《璀璨女人夢》卡拉索菲亞賈斯康、柔伊莎達娜、賽琳娜戈梅茲。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《璀璨女人夢》柔伊莎達娜。（圖／CATCHPLAY提供）

最佳美術設計
《魔法壞女巫》

最佳原創歌曲
《El Mal》（電影：《璀璨女人夢》）

最佳紀錄短片
《紐約愛樂：唯一的她》（The Only Girl in the Orchestra） 

最佳紀錄片
《你的國，我的家》（No Other Land） 

最佳音效
《沙丘：第二部》

最佳視覺特效
《沙丘：第二部》

最佳短片
《I’m Not a Robot》

最佳攝影
《粗獷派建築師》 

最佳國際影片
巴西《我依然在此》（I’m Still Here） 

最佳原創音樂
《粗獷派建築師》

最佳男主角獎
《粗獷派建築師》安德林布洛迪

▲奧斯卡：《粗獷派建築師》安德林布洛迪（Adrien Brody）。（圖／路透）

▲《粗獷派建築師》安德林布洛迪（Adrien Brody）。（圖／路透）

最佳導演
《艾諾拉》西恩貝克

 

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奧斯卡, 第97屆奧斯卡, 小金人, OSCAR

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