奧斯卡不斷更新／《艾諾拉》西恩貝克奪導演獎！　安德林布洛迪二獲影帝

記者蕭采薇／綜合報導
一年一度電影界最大盛會！奧斯卡金像獎台灣時間3日在洛杉磯好萊塢杜比劇院舉行。本屆入圍大黑馬的《粗獷派建築師》男主角安德林布洛迪繼《戰地琴人》後，第二次獲得奧斯卡影帝的殊榮。而西恩貝克以《艾諾拉》拿下最佳導演，入圍四獎已拿下三獎，僅剩一個最佳影片尚未公布，有望「大滿貫」。
最佳男配角
《跳痛之旅》基倫考克金
▲基倫考克金（Kieran Culkin）獲得最佳男配角，成為今年奧斯卡第一位得獎者。（圖／路透）
最佳動畫長片
《喵的奇幻漂流》
最佳動畫短片
《柏樹陰影下》
最佳服裝設計
《魔法壞女巫》羅塔茲威爾（Paul Tazewell）
▲《魔法壞女巫》。（圖／環球影業提供）
最佳原創劇本
《艾諾拉》
最佳改編劇本
《秘密會議》
最佳妝造
《懼裂》
最佳剪輯
《艾諾拉》
▲《艾諾拉》敘述性工作者的故事。（圖／UIP提供）
最佳女配角獎
《璀璨女人夢》柔伊莎達娜
▲《璀璨女人夢》柔伊莎達娜。（圖／CATCHPLAY提供）
最佳美術設計
《魔法壞女巫》
最佳原創歌曲
《El Mal》（電影：《璀璨女人夢》）
最佳紀錄短片
《紐約愛樂：唯一的她》（The Only Girl in the Orchestra）
最佳紀錄片
《你的國，我的家》（No Other Land）
最佳音效
《沙丘：第二部》
最佳視覺特效
《沙丘：第二部》
最佳短片
《I’m Not a Robot》
最佳攝影
《粗獷派建築師》
最佳國際影片
巴西《我依然在此》（I’m Still Here）
最佳原創音樂
《粗獷派建築師》
最佳男主角獎
《粗獷派建築師》安德林布洛迪
▲《粗獷派建築師》安德林布洛迪（Adrien Brody）。（圖／路透）
最佳導演
《艾諾拉》西恩貝克
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