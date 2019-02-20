預告解密／不只艾莎！《冰雪奇緣2》驚爆「4個超能力公主」春夏秋冬各一技能

記者洪文／綜合報導

迪士尼動畫電影《冰雪奇緣2》首支預告24小時吸引1.16億人次觀看，成為史上24小時內瀏覽最高的動畫電影預告。雖然影片中沒有任何對白、故事細節，吸引許多網友從預告找出蛛絲馬跡，最新瘋傳續集將會出現4個超能力公主，各自代表春、夏、秋、冬季節性能力，如同艾莎擁有代表冬天的「冰魔法」。

▲《冰雪奇緣2》艾莎、安娜、阿克等首集人氣角色全部回歸。（圖／翻攝自Youtube／迪士尼影業）



請繼續往下閱讀...

《冰雪奇緣2》預告中出現很多秋天的場景，而不是第一集的寒冬世界。預告中阿克騎著馴鹿穿越秋天場景，隨後出現兩個新角色：一個女孩看著一陣風吹起樹葉以及一個男孩，接著艾莎、安娜、阿克站在一片秋天的場景眺向遠方，最後片名標題浮現一片落葉吹過，很明顯是以秋天為主題的電影。

▲《冰雪奇緣2》出現大量秋季場景。（圖／翻攝自Youtube／迪士尼影業）



最受注意的就是新女孩的出現，不少網友猜測她能夠控制風，因此男孩可以被吹起來，而她就是現在外界瘋傳的「秋季公主」。有人認為她是艾莎的母親，也有人認為她是艾莎的女朋友，不過無論她與艾莎的關係為何，似乎很明顯具備「秋季」相關的能力，將是《冰雪奇緣2》的故事焦點。

▲《冰雪奇緣2》兩個新角色真實身分，掀起網友熱議。（圖／翻攝自Youtube／迪士尼影業）



有了季節能力的概念出現後，許多網友現在開始推測《冰雪奇緣2》將出現4個代表4個季節的公主，艾莎可以控制「水」（冰和雪）代表冬天，而新的女孩可以控制「空氣」（風和葉子）代表秋天，剩下兩個則是可以控制「火」代表夏天的公主，以及可以控制「土」代表春天的公主。

▲《冰雪奇緣2》預告出現「艾莎滅火」的畫面，疑似有角色可以製造「火」。（圖／翻攝自Youtube／迪士尼影業）



這並非毫無根據的猜測，網友從《冰雪奇緣2》海報、預告場景似乎可以得到應證，其中安娜在預告中走出門外看見菱形水晶飄在空中，而前導海報外表看上去只是一個「冰」的符號，當中由4個菱形水晶組成，仔細一看菱形水晶裡面分別暗藏了4種不同的符號，代表著不同的季節／元素。

▲《冰雪奇緣2》安娜門外出現許多菱形結晶，有4種不同的符號。（圖／翻攝自Youtube／迪士尼影業）



其實許多粉絲早在首集《冰雪奇緣》便期待安娜可以像姊姊艾莎一樣具有魔法，看起來續集可能得到解答。由於安娜穿著紅褐色連身裙，讓人聯想到代表夏天的「火」，剛好對比艾莎代表冬天的「水」，外界猜測她小時候被地精消除艾莎使用魔法的記憶時，也消除了自身具備的超能力。

▲《冰雪奇緣2》前導海報4個菱形擁有不同的符號，疑似代表4個季節屬性。（圖／翻攝自Facebook／迪士尼影業）



假設《冰雪奇緣2》真的出現4個季節的公主，不僅將再次出現一部偉大的故事，也將對迪士尼產生很大的助益。畢竟《冰雪奇緣》已是個很成功的品牌，一直以來受歡迎的是兩個公主，而非傳統的公主與王子，因此整個故事擴展到4個不同能力的公主，有機會未來發展更多系列電影。

不過，這些都是網友的猜測，也有可能《冰雪奇緣2》因為在秋天上映，因此故事安排在秋天發生，而預告、海報上的4種符號的水晶可能有其他的意義，而小女孩看著一陣風吹起樹葉以及一個男孩，也可能只是艾莎父母的童年回憶，一切只能等待日後發布的預告片，也許就有新的答案。