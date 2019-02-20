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上次生氣何時？盧廣仲答不出來！　「8字箴言」惹噴笑

記者盧薇淩／台北報導

歌手盧廣仲20日擔任心路基金會「好天天齊步走」公益大使，他用招牌「微笑勾勾」溫暖弱勢族群的心，出道以來，他總給人正面陽光的形象，問起如何保持微笑？他想了一下說，沒有特別的方式，「我好像是很單調的一個人耶，心情不好就睡覺，正所謂『如果流淚記得早睡』！」一說完現場大笑。

▲▼盧廣仲出席公益活動 。（圖／記者盧薇淩攝）

▲盧廣仲出席公益活動 。（圖／記者盧薇淩攝）

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提起時常保持微笑的秘訣，盧廣仲說：「可能從小被培養要把不好的情緒丟掉吧，經歷過霸凌那些事，我國小就有不錯的EQ，已經習慣不生氣，沒什麼事情值得不開心。」他想了許久，說不出上次生氣是何時，見到身旁同事或朋友生氣，他還會想辦法化解對方情緒，「我會拍拍他們的肩說『不要生氣了』啦，或是唱很難聽的歌給他們聽，即興創作，這也是自我療癒。」

農曆過年，盧廣仲回台南老家，陪爸媽去高雄旗山爬山、看花海，笑說有被路人認出要求合照，「當成發紅包的概念，相信大家過年看到我都很喜氣，有種年獸的感覺，牙齒太多很像年獸哈哈。」 他暫定將於8月份到高雄巨蛋開唱，也說回高雄有回家鄉的感覺，「喜歡逛高雄的夜市、岡山羊肉、阿蓮某個菜市場裡的排骨飯，很好吃。」除了南部「走春」，他前兩天也搭著台北捷運趴趴走，「大家看到我用很狐疑的眼神看我，窸窸窣窣，後來也要求合照。」

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