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野生情歌天王新加坡吃螃蟹！　脫帽眼鏡0喬裝..民眾搶合照

記者盧薇淩／台北報導

「情歌天王」張信哲「未來式」世界巡迴演唱會唱得如火如荼，過年期間他趁商演之便，帶著全家人一同至新加坡來個家庭旅遊，阿哲安排了米其林星級料理，但張爸、張媽指定要吃大排檔胡椒螃蟹和貓山王榴蓮，張信哲雖然不敢碰海鮮和榴槤，但孝順的他，還是摀著鼻子帶父母親大快朵頤。一開始他戴帽子和眼睛喬裝出門，後來發現走到哪都被認出，索性放飛自我，拋開一切脫掉喬裝，親民與民眾合影。

▲▼張信哲到新加坡旅遊 。（圖／潮水音樂）

▲張信哲到新加坡旅遊 。（圖／潮水音樂）

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張信哲一家人到了植物園最有名的那棵大樹「濱海灣花園」空中360度景觀餐廳用餐，阿哲說：「我們在那棵樹頂上用餐，除了會旋轉飽覽新加坡城市夜景，更零距離觀賞了植物園的燈光秀，又奇幻又瑰麗！」全家還去了新加坡國立美術館、濱海灣花園、聖淘沙纜車、克拉碼頭、乘坐「鴨子船」遊濱海灣（Marina Bay），並大啖新加坡美食，全家人過了一個相當盡興的金豬新年。

▲▼張信哲到新加坡旅遊 。（圖／潮水音樂）

▲張信哲走訪濱海灣花園等地。（圖／潮水音樂）
 
張信哲相當貼心，因爸媽年事已高，怕新加坡天氣炎熱，影響兩老食慾，用餐計畫都儘量安排餐廳，其中更有米其林餐廳「莆田」，想讓全家舒服享用一級棒星洲料理。沒想到張爸、張媽活力十足，入境隨俗，指名要在人擠人的大排檔享用胡椒螃蟹，張爸還敲碗要吃貓山王榴蓮，讓不吃海鮮和榴槤的張老闆乖乖當孝子，親身帶著爸媽體驗在地的星洲飲食文化。

此外，阿哲特地訂了濱海灣花園浪漫的360度空中景觀花園，帶媽媽提前過情人節，還特別拉著媽媽拍情人節合照，說自己是媽媽前世情人，他還打趣對爸爸笑說：「前世情人來插隊一下，待會就把馬麻還給你！」

在新加坡遊玩期間，張信哲有稍微喬裝，不管白天或晚上都戴著帽子、眼鏡才出門，但從出飯店那刻起，就不斷被認出，一到人多的景點還是秒被熱情歌迷認出，所以阿哲乾脆放開了，脫下帽子、眼鏡，自在參觀美術館、克拉碼頭及濱海灣迷人的夜景，也和民眾合照。

▲▼張信哲到新加坡旅遊 。（圖／潮水音樂）

▲▼張信哲和爸媽出遊，最後索性不喬裝。（圖／潮水音樂）

▲▼張信哲到新加坡旅遊 。（圖／潮水音樂）

▲▼張信哲到新加坡旅遊 。（圖／潮水音樂）

▲▼張信哲到新加坡旅遊 。（圖／潮水音樂）  

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