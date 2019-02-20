劉畊宏聽到「查封」停3秒急Cue郭彥均　「他家沒有潑漆」

記者林彥君／台北報導



劉畊宏、林彥君（151）、巴鈺、郭彥均今（20日）出席公視《就是愛運動》第6季開播記者會，劉畊宏去年傳出位於深坑房子遭查封，劉畊宏今對財務狀況僅說「說來話長，一切都很好，正常，家人也能常出去玩。」郭彥均則說，過年前才到劉畊宏家拜訪，「他回家沒有遮遮掩掩，沒有拉白布條、也沒有被潑漆。」

▲劉畊宏出席《就是愛運動》開播記者會。（圖／記者林敬旻攝）

46歲的劉畊宏熱愛健身，但不敢健檢，醫生只有建議他多放鬆，劉畊宏平時會找女兒小泡芙一起運動，帶小泡芙做伏地挺身，並督促老婆王婉霏多運動 ，郭彥均忍不住爆料，「霏霏有跟我抱怨，從家裡要去松山菸廠，都不能坐車，劉畊宏要她用走路過去。」

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▲劉畊宏、巴鈺、林彥君、郭彥均出席《就是愛運動》開播記者會。（圖／記者林敬旻攝）

在運動過程中不免受傷，劉畊宏曾在打籃球時鼻樑斷過2次，左眼縫過幾針，還留有疤痕。郭彥均則是腳的十字韌帶受傷重建，需要定期復健，以前是田徑選手的他笑說，「現在看到跑道就想吐。」

劉畊宏日前曬出一家5口去滑雪的照片，被拍到和周杰倫（周董）的女兒小周周賞雪景，劉畊宏說沒有和周董滑雪，之後到洛杉磯後有一起打球。

▲▼劉畊宏、巴鈺、郭彥均和林彥君出席《就是愛運動》開播記者會。（圖／記者林敬旻攝）