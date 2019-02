歌舞經典片《我愛紅娘》50周年　金馬奇幻影展重現大銀幕

記者洪文/綜合報導

2019金馬奇幻影展19日公布12部精彩片單,其中匈牙利電影就包辦了4部,直接威脅日本與印度寶萊塢的奇幻寶座,土耳其電影也首度加入奇幻行列。另外,好萊塢名導亞歷山大潘恩與奧斯卡影后芮絲薇斯朋從未在台上映過的《風流教師霹靂妹》(Election, 1999),以及歌舞片大師金凱利執導、芭芭拉史翠珊主演的《我愛紅娘》(Hello, Dolly!, 1969)適逢50週年,將在「影迷許願池」單元重現大銀幕,讓影迷一網打盡當代新作與影史經典。

▲《我愛紅娘》劇照。(圖/金馬執委會提供)

《萬花嬉春》歌舞片大師金凱利將百老匯經典音樂劇搬上大銀幕的《我愛紅娘》,邀來美國影歌后雙棲的芭芭拉史翠珊,飾演亂點鴛鴦譜的寡婦女主角,看似幫忙富商去提親,卻千方百計要把自己改嫁給富商。《我愛紅娘》見證了百老匯式歌舞片的黃金尾巴,吸睛奪目的歌舞場面以及芭芭拉史翠珊和「爵士樂之父」路易阿姆斯壯的世紀合唱,連知名動畫《瓦力》也向其致敬,顯示本片的影史地位及影響力。

請繼續往下閱讀...

▲《異境之音》劇照。(圖/金馬執委會提供)



講到匈牙利電影,很多影迷聯想到的都是長鏡頭、史詩等代名詞,殊不知他們在科幻、懸疑、喜劇、甚至浪漫愛情,都有令人讚服的想像力。本屆金馬奇幻影展特別推出匈牙利單元,包括兩位曾大獲好評的熟面孔,一個是《百年癲狂》怪咖導演喬治帕爾菲改編《索拉力星》科幻小說家史坦尼斯勞萊姆的《異境之音》(His Master’s Voice),把千里尋父的故事與人類對外星文明的追尋,做出精彩對照;另一個是曾風靡奇幻影迷的《狐仙麗莎煞煞煞》的導演卡歐利烏梅薩羅和女主角莫妮卡貝瑟再度合作的《自殺X檔案》(X - the eXploited),把一個無法靠近刑案現場的鑑識天才的追兇過程,拍得令人寒毛直豎。

▲《自殺X檔案》劇照。(圖/金馬執委會提供)



而新銳導演巴拉茲連耶爾的首部劇情長片《我的太空不是夢》(Lajko - Gypsy In Space),以黑色喜劇手法讓吉普賽男孩捲入美蘇太空競賽,幽默揭開鐵幕時代不可告人的祕密。《爛情詩》(Bad Poems)由嘉博雷兹自編自導自演,才華洋溢的他把失戀當養分,燦爛的影像與年少的情詩,構成令人傾倒的體悟。匈牙利影壇的奇幻新風貌,定能讓觀眾大開眼界。

▲《我的太空不是夢》劇照。(圖/金馬執委會提供)

日片影迷必看的「東瀛狂想」單元,今年和漫畫有著不解之緣。其中,金馬常客山下敦弘改編漫畫的荒謬喜劇《平成地獄兄弟~驚驚》(Hardcore),讓老班底山田孝之和高智能機器人引發連串荒謬事件,佐藤健、荒川良良、松隆子也來參一腳。擅將漫畫真人化的武內英樹的次等公民大逆襲喜劇《飛翔吧!埼玉》(Fly Me To The Saitama)則讓日本視覺系歌手GACKT、二階堂富美和伊勢谷友介一邊大談BL同人戀,一邊展開華麗大戰。

▲《平成地獄兄弟~驚驚》劇照。(圖/金馬執委會提供)



▲《飛翔吧!埼玉》劇照。(圖/金馬執委會提供)



而漫畫大師手塚治蟲之子手塚真的首部長片《星塵兄弟的傳說》(The Legend of the Stardust Brothers, 1985),更將動畫、歌舞、特攝、驚悚和80年代純愛元素相互融合,瘋狂程度媲美《洛基恐怖秀》,埋沒多年後,終於成為一票Cult片迷追崇的奇片。

▲《星塵兄弟的傳說》劇照。(圖/金馬執委會提供)



印度寶萊塢出現突破性的佳構,包括改編自法國驚悚短片《調音師》的《看不見的旋律》(Andhadhun),讓假冒盲人的鋼琴師逃出生天,又陷入峰迴路轉的人性對峙,而且極度燒腦,一反寶萊塢的簡單傳統;獲選威尼斯影展影評人週開幕片的《女神的子宮》(Tumbbad),也以到位的特效、化妝和加入印度元素的恐怖故事,呈現驚悚的黑暗面,甚至在恐怖大宗的美國影展拿下最佳影片。

▲《看不見的旋律》劇照。(圖/金馬執委會提供)



▲《女神的子宮》劇照。(圖/金馬執委會提供)



此外,曾經角逐坎城金棕櫚的庫德族導演辛納薩林姆,新作《誰殺了小說家?》(Lady Winsley)來到土耳其小島,藉由一樁謀殺案揭開島上的家族秘辛,獨具風格的敘事和影像美學,令人不禁和主角一同身陷怪誕詭譎的謎團。

▲《誰殺了小說家?》劇照。(圖/金馬執委會提供)



金馬奇幻影展有個可愛的傳統,觀眾會把想看的影片貼在影展的「影迷許願池」裡,並期待來年可以「還願」。這屆雀屏中選的包括從未在台灣上映的《風流教師霹靂妹》以及問世50週年的《我愛紅娘》。《風流教師霹靂妹》由亞歷山大潘恩編導、芮絲薇斯朋主演,把一場普通的高中學生會選舉變成血淋淋的勾心鬥角,美國前總統歐巴馬曾盛讚這是他最喜歡的「政治」電影,相信歷經選戰之亂的台灣觀眾也會歎為觀止。而金凱利將百老匯經典音樂劇搬上大銀幕的《我愛紅娘》,除了金碧輝煌的歌舞場面,芭芭拉史翠珊和路易阿姆斯壯的世紀合唱,超級經典。



2019年金馬奇幻影展將於4月12日至21日舉辦。

▲《風流教師霹靂妹》劇照。(圖/金馬執委會提供)