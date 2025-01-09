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風飛沙歌后陳盈潔保外就醫一年 竟然能說話了還打電話跟恩人祝賀

記者葉文正／台北報導

《風飛沙》歌后陳盈潔前年因教唆偽造有價證券罪入獄，隨後因在獄中忘了要喝水，導致急性腎衰竭、敗血症保外就醫，狀況時好時壞，更一度住進加護病房。而好友許常德先前也透露她最大心願是「再做音樂」，今于美人透露，陳盈潔能開口說話了。

▲陳盈潔(左二)入獄前仍有上節目。（圖／翻攝臉書）

▲陳盈潔(左二)入獄前仍有上節目。（圖／翻攝臉書）

原來是許常德生日，突然接到陳盈潔來電，于美人轉述，陳盈潔竟然可以開口祝福許常德，她發文內容提到：「今天是許常德的生日，一早他的手機來電顯示著陳盈潔的名字，由於陳姐因為敗血症、腎衰竭之故已無語言表達能力，忐忑不安的許常德掙扎了許久才接起電話。」對於陳盈潔病情，家屬先前並不樂觀，但在好友幫忙與醫院治療下，實在有長足進步。

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▲陳盈潔(左二)入獄前仍有上節目。（圖／翻攝臉書）

▲陳盈潔因財務處理不善，違法入獄。（圖／翻攝臉書）

據了解，這通電話是陳盈潔拖著病體，拜託看護幫她打電話給許常德，于美人說：「她竟能開口祝福他生日快樂！雖然只說了一句！許常德說這是他今年收到最棒的生日禮物！」也讓外界了解到陳盈潔最新病況。

根據消息指出，陳盈潔入獄前，已經有點失智症狀，但入獄後，沒有人會提醒她要喝水，她又相當靜默，在沒有喝水的情況下，腎急速衰竭，好友也建議大家，沒事多喝水，尤其是年紀大的長輩，否則很容易腎就會出狀況。

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陳盈潔, 許常德, 于美人

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