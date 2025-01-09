石原聰美「上班族老公」罕露臉受訪！　尪年收破億…網朝聖高顏值

記者陳芊秀／綜合報導

日本國民女神石原聰美（另譯：石原里美）產後復出，憑電影Missing》榮獲報知電影獎最佳女主角，演藝事業再躍進。而她2020年10月宣布結婚，當時稱嫁給「普通上班族」，其實老公任職外商公司，婚後還升職，近日老公接受財經媒體專訪，罕見露臉，再度引發日網關注。

▲石原聰美產後復出事業仍旺，奪報知電影獎最佳女主角。（圖／翻攝自石原聰美LINE）

據《News Pose Seven》報導，一則出自日本經濟新聞專訪引發外界關注，報導中，知名全球金融投資公司「高盛」的亞洲區負責人Stephanie 接受專訪，與日本法人PE（未公開股權）的負責人糸木悠暢談對日本市場的策略。而專訪中糸木悠，正是石原聰美的老公。

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金融圈人士透露，糸木悠鮮少在媒體上露面，這次受訪令人意外，也顯示出他對現在工作的自豪與責任。他的工作主要涉及對日本未上市企業的投資，是所屬公司（高盛）近年拓展的重點領域之一。雖然這類投資具有高回報潛力，但風險同樣不小，需要極高的調查能力、敏銳的判斷力和卓越的溝通能力。而他能擔此重任，除了展現個人優勢，還有公司和合作夥伴對他的期待。他在報導中的照片，也火速日網瘋傳，網友驚呼「長得好帥」、「第一次看到照片」，截圖觀看數更超過375萬。

▲石原聰美「上班族老公」罕露臉受訪。（圖／翻攝自X）

石原聰美宣布結婚時，曾稱呼另一半是「普通上班族」，但是老公的背景驚人。不但曾留學、畢業於東京大學，還擅長運動，2023年已經是外商公司高層，加上在多家不動產管理公司等擔任董事，年收入估計破億。

某位電視台相關人士透露，石原聰美私下是個愛多想的人，老公注意到這點後，鼓勵她做冥想，夫妻倆常在睡前或起床後等空檔時間一起做冥想，她思慮變得更清晰，時間管理也提升，夫妻關係也相當好。